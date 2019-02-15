Сегодня 15 февраля 2019 года, 18:43

Зачет встречных требований невозможен, если обязательства подлежат исполнению в разных валютах

Если обязательства подлежат исполнению в разных валютах, то такие требования не являются однородными, и, как следствие, зачет встречных требований невозможен. На это указала Большая Палата Верховного Суда (ВС) в постановлении от 30 октября 2018 года по делу №914/3217/16.

Для возможности проведения зачета встречных требований необходимо, чтобы такие требования были встречными (кредитор по одному обязательству является должником по другому, а должник по первому обязательству выступает кредитором по второму); однородными (засчитываться могут требования о передаче вещей одного рода); срок исполнения таких требований наступил, определен моментом предъявления требования или не установлен. Правило об однородности требований распространяется на их правовую природу, но не касается основания возникновения таких требований. Допускается зачет однородных требований, возникающих из разных оснований (разных договоров).

«Поскольку обязательства сторон по договорам кредитной линии и договора депозита подлежат исполнению в разных валютах, а именно — в евро и долларах США, такие требования нельзя считать однородными ввиду того, что евро и доллар США (хоть и являются денежными средствами) представляют собой разные валюты, которые, согласно условиям данных договоров, не являются равнозначными», — отмечает ВС.

В этом же постановлении ВС сделал еще один вывод, поставивший точку в дискуссии относительно возможности уступки права требования по договорам банковского вклада.

Более подробно об аргументации Верховного Суда читайте в «ЮП» №7 (1103) от 12 февраля 2019 года в статье «Валютная разница».