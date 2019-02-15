Сегодня 15 февраля 2019 года, 18:43

ГП «СЕТАМ» продало арестованный российский Boeing почти за 18 млн грн

Государственное предприятие «СЕТАМ» продало арестованный российский Boeing B 737/524 за 17 996 665 грн. Об этом пишет сайт Министерства юстиции Украины.

Boeing прилетел из Москвы еще в 2015 году, но остался в Украине из-за долгов российской компании «Трансаэро» за обслуживание самолетов и стоянку перед Международным аэропортом «Киев» им. Игоря Сикорского.

«Самолет купили на третьих торгах с уценкой. Он полностью пригоден к полетам после небольшого технического осмотра. Думаю, новый владелец будет более чем доволен. Это уже четвертый самолет в истории «СЕТАМ», который мы продали, но именно он является самым большим и самым дорогим», — отметил генеральный директор ГП «СЕТАМ» Виктор Вишнев.

Напомним: в сентябре 2015 года компания была включена в санкционный список. Санкции предусматривают блокирование активов и приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств, а также ограничение, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок через территорию Украины.