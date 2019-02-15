Сегодня 15 февраля 2019 года, 17:09

На Facebook могут наложить рекордный штраф

Федеральная торговая комиссия США (FTC) завершила собственное расследование в отношении Facebook и ведет переговоры с корпорацией о сумме штрафа, который помог бы социальной сети избежать судебного процесса. Как сообщает The Washington Post, ссылаясь на собственные источники, речь может идти о штрафе в несколько миллиардов долларов, который станет крупнейшим в истории FTC денежным взысканием в отношении технологических компаний. На данный момент самое строгое наказание со стороны Торговой комиссии понесла Google, оштрафованная в 2012 году на 22,5 млн долларов США.

FTC начала расследование в отношении Facebook в марте прошлого года. Оно связано с утечкой персональных данных 87 млн пользователей социальной сети, оказавшихся в распоряжении аналитической компании Cambridge Analytica, которая сотрудничала с предвыборным штабом Дональда Трампа и использовала эти данные, чтобы повлиять на выбор американцев в 2016 году.