«Дело Гандзюк»: подозреваемому в организации убийства избрали меру пресечения

Подозреваемому в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк избрана мера пресечения. Об этом сообщается на портале «Судебная власть Украины».
Постановлением Шевченковского районного суда г.Киева от 15 февраля 2019 года ходатайство о применении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Владислава Мангера, подозреваемого в совершении преступления по статье 27 (виды соучастия), пунктам 4, 6, 11, 12 статьи 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины, удовлетворено частично.
К подозреваемому применена мера пресечения в виде содержания под стражей сроком до 3 марта 2019 года с определением подозреваемому залога в виде 1300 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц, что составляет 2 497 300 грн.
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