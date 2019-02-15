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Лидия Изовитова: законопроект №9055 противоречит целям судебной реформы

15 февраля 2019 года Источник:Юридическая Практика

Перед участниками съезда адвокатов Украины выступила председатель Национальной ассоциации адвокатов Украины Лидия Изовитова.

Шесть лет адвокаты работали над построением независимой адвокатуры и защитой ее самобытности. Сегодня НААУ представляет совокупность советов, КДКА, комитетов и представительств, выполняющих каждый на своем уровне и по своему направлению эффективную экспертную работу. На достижениях адвокатуры и основных вызовах, которые стоят сегодня перед профессией, остановилась в своем докладе председатель НААУ.

«Мы уже год находимся в некоем напряжении в связи с готовящейся реформой адвокатуры», — сообщила г-жа Изовитова, рассказав об опасностях предложенного Президентом Украины проекта Закона Украины «Об адвокатуре и адвокатской деятельности» №9055. Проект, по ее словам, демонстрирует попытку власти ослабить адвокатское самоуправление разделением единой профессии на «маленькие княжества», которые не смогут выступить в защиту профессии.

Переименование региональных органов адвокатского самоуправления в «палаты» может иметь и политические последствия. Так, ни для кого не секрет, что сегодня есть палаты адвокатов Автономной Республики Крым и г.Севастополя. В этом контексте вопрос переименования выходит за масштабы вопросов адвокатского самоуправления.

Кроме того, адвокатам предлагаются новый документ, подтверждающий полномочия, новая присяга, новые обязательства (не злоупотреблять процессуальными правами, в том числе правом на адвокатский запрос), вводится ответственность за нарушение адвокатами прав и обязанность судьи привлекать адвокатов к ответственности за такие «нарушения».

Все это в совокупности создает возможности для нарушения прав адвокатов и профессиональных гарантий, переводит адвокатов в ранг статистов, а в глобальном измерении — к нарушению права граждан на защиту.

На этом фоне введение льгот относительно доступа к профессии для судей и прокуроров не только может создать угрозу для основ адвокатской этики, но и внедрить в адвокатское самоуправление репрессивные элементы, присущие сегодняшней системе правосудия.

В этом законопроект противоречит заявленным целям судебной реформы, а потому адвокаты не могут его поддержать, отмечалось в ходе выступления.

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