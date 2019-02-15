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Мандатная комиссия подтвердила полномочия 181 делегата съезда адвокатов

15 февраля 2019 года Источник:Юридическая Практика

Во Львовской области продолжается съезд адвокатов Украины. По итогам проверки протоколов конференции и регистрационных списков мандатная комиссия приняла решение о подтверждении полномочий 181 делегата съезда, после чего была проведена замена временных регистрационных удостоверений на мандаты.

Мандаты были выданы 181 делегату съезда адвокатов.

После этого съезд перешел к решению рабочих вопросов. Прежде всего — к утверждению повестки дня съезда.

Повестка дня была утверждена 168 голосами делегатов в таком виде:

- утверждение регламента съезда адвокатов Украины;

- заслушивание доклада председателя Совета адвокатов Украины;

- заслушивание доклада председателя Высшей квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры;

- доклад председателя Высшей ревизионной комиссии адвокатуры Украины

- рассмотрение заключений ВРКА;

- утверждение отчета по выполнению сметы САУ, НААУ;

- утверждение отчета по выполнению сметы ВКДКА;

- избрание (назначение) двух членов Высшего совета правосудия, срок полномочий которых истекает в 2019 году;

- избрание (назначение) члена Высшей квалификационно-дисциплинарной комиссии судей Украины, срок полномочий которого истекает в 2019 году;

- избрание членов органов адвокатского самоуправления, назначение на должности которых осуществляется съездом адвокатов Украины;

- разное.

Затем съезд сразу утвердил регламент работы и приступил к заслушиванию докладов руководителей органов адвокатского самоуправления.

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