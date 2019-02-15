Во Львовской области продолжается съезд адвокатов Украины. По итогам проверки протоколов конференции и регистрационных списков мандатная комиссия приняла решение о подтверждении полномочий 181 делегата съезда, после чего была проведена замена временных регистрационных удостоверений на мандаты.
Мандаты были выданы 181 делегату съезда адвокатов.
После этого съезд перешел к решению рабочих вопросов. Прежде всего — к утверждению повестки дня съезда.
Повестка дня была утверждена 168 голосами делегатов в таком виде:
- утверждение регламента съезда адвокатов Украины;
- заслушивание доклада председателя Совета адвокатов Украины;
- заслушивание доклада председателя Высшей квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры;
- доклад председателя Высшей ревизионной комиссии адвокатуры Украины
- рассмотрение заключений ВРКА;
- утверждение отчета по выполнению сметы САУ, НААУ;
- утверждение отчета по выполнению сметы ВКДКА;
- избрание (назначение) двух членов Высшего совета правосудия, срок полномочий которых истекает в 2019 году;
- избрание (назначение) члена Высшей квалификационно-дисциплинарной комиссии судей Украины, срок полномочий которого истекает в 2019 году;
- избрание членов органов адвокатского самоуправления, назначение на должности которых осуществляется съездом адвокатов Украины;
- разное.
Затем съезд сразу утвердил регламент работы и приступил к заслушиванию докладов руководителей органов адвокатского самоуправления.
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