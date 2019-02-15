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Нацбанк урегулировал порядок ведения кассовых операций

15 февраля 2019 года Источник:Finclub

Национальный банк Украины урегулировал ряд вопросов относительно порядка ведения кассовых операций в национальной валюте.

Об этом говорится в постановлении НБУ от 12 февраля №37 «Об утверждении изменений положения о ведении кассовых операций в национальной валюте», которое вступает в силу с 15 февраля.

Регулятор предоставил возможность оприходования наличности в кассах обособленных подразделений организаций/предприятий, которые проводят наличные расчеты с применением РРО без ведения кассовой книги, путем обеспечения хранения ежедневных фискальных отчетных чеков (ежедневных Z-отчетов) в электронной форме в течение трех лет и занесения информации в соответствии с отчетными чеками фискальными до соответствующих книг учета (книги учета расчетных операций — в случае ее использования).

НБУ расширил перечень случаев, на которые не распространяются ограничения наличных расчетов между субъектами хозяйствования и физическими лицами в размере 50 тыс. грн. Теперь такие ограничения не распространяются на выплаты, связанные с оплатой труда (в частности, учитывая социальную значимость таких вопросов) и на использование наличных средств из фонда оперативно-розыскных (негласных следственных) действий.

Также Нацбанк изменил порядок установления лимита кассы небанковским финансовым учреждениям, которые получили лицензию на перевод средств в национальной валюте без открытия счетов и которые кроме операций по приему наличности для дальнейшего ее перевода осуществляют выдачу переводов наличными. Небанковским финансовым учреждениям предлагается устанавливать лимит кассы в сумме, необходимой для обеспечения своевременного и в полном объеме исполнения обязательств по выплате сумм переводов по первому требованию получателя.

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