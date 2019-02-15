Сегодня 15 февраля 2019 года, 15:38

Стало известно, сколько киевлян в 2018 году открыли бизнес, получив единовременную помощь

На заседании постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам здравоохранения и социальной защиты депутаты заслушали отчет о выполнении Программы занятости населения столицы за 2018 год. Об этом сказано на сайте Киевсовета.

По данным Департамента социальной политики КГГА, в Киеве самый высокий уровень занятости населения — 62,7%, в то время как по Украине 57,2%. Кроме того, в столице самый низкий уровень безработицы — 6%. По стране он составляет 8,6%. Также в Киеве самая высокая среднемесячная заработная плата. За прошлый год по сравнению с 2017 годом она выросла более чем на 20% и составила 13 542 грн.

«Городская служба занятости максимально способствует первоочередному трудоустройству уволенных с военной службы участников АТО. В течение 2018 года почти тысяча военнослужащих из зоны боевых действий получали услуги службы занятости. Были обеспечены работой 226 бывших участников АТО. Из них 39 человек начали собственное дело путем получения единовременной выплаты помощи по безработице для организации предпринимательской деятельности. Еще 63 бывших участника АТО проходили профессиональное обучение. Кроме того, столичная служба занятости способствовала трудоустройству свыше 2,7 тыс. внутренне перемещенных лиц», — рассказал директор Департамента социальной политики КГГА Юрий Крикунов.

Всего в январе-октябре прошлого года в столице приняли на работу на созданные новые рабочие места 92,4 тыс. человек, это лучший показателем среди регионов. По состоянию на 1 января 2019 года нагрузка на 10 свободных рабочих мест среди регионов Украины является наименьшей в Киеве — 11 человек, самая большая — в Черкасской области — 335 человек (по Украине — 58 человек).