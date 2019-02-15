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Впервые явка делегатов на съезд адвокатов составила 100% от избранных на конференциях адвокатов регионов

15 февраля 2019 года Источник:Юридическая Практика
Зарегистрированы 176 основных делегатов Зарегистрированы 176 основных делегатов

Во Львовской области начал работу съезд адвокатов Украины.

По словам заместителя Совета адвокатов Украины, руководителя регистрационной группы съезда Алексея Кухаря, на съезд прибыл 181 делегат, что составляет 100% от избранных на региональных конференциях делегатов.

Как сообщила председатель Национальной ассоциации адвокатов Украины Лидия Изовитова, в рамках подготовки съезда провели конференции по избранию делегатов 25 из 27 регионов (Автономная республика Крым и г. Севастополь конференции не проводили), которые избрали 181 основного делегата и по три запасных в каждом из регионов.

Напомним, что съезд является полномочным при условии прибытия не менее половины избранных делегатов, представляющих не менее половину регионов Украины.

Как доложил руководитель регистрационной группы, зарегистрировался 181 делегат для участия в съезде. Из них 176 — основные делегаты и пять запасных, которые заменили коллег, не прибывших на съезд.

Съезд начал работу с формирования рабочих органов. Председательствующим съезда избран адвокат Андрей Мисяц (Хмельницкая область), а секретарем — Галина Якуба (Черниговская область).

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