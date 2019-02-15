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18 февраля Минюст вместе с международным партнерами отчитается о работе за год

15 февраля 2019 года Источник:Юридическая Практика

18 февраля 2019 года состоится панельная дискуссия, посвященная результатам работы Министерства юстиции Украины в 2018 году. Перед началом мероприятия планируется пресс-подход министра юстиции.

Спикеры и участники мероприятия:

- Павел Петренко, министр юстиции, и заместители министра юстиции;

- представители посольств стран-партнеров;

- международные организации, партнеры-доноры;

- представители бизнес-ассоциаций и профильных ассоциаций;

- генеральные директора директората Минюста;

- руководство Координационного центра по предоставлению правовой помощи.

Место проведения: Radisson Blu Hotel, ул. Ярославов Вал, 22

Аккредитация обязательна: 271-17-62, 271-17-60 (press@minjust.gov.ua)

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