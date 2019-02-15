18 февраля Минюст вместе с международным партнерами отчитается о работе за год

18 февраля 2019 года состоится панельная дискуссия, посвященная результатам работы Министерства юстиции Украины в 2018 году. Перед началом мероприятия планируется пресс-подход министра юстиции.
Спикеры и участники мероприятия:
- Павел Петренко, министр юстиции, и заместители министра юстиции;
- представители посольств стран-партнеров;
- международные организации, партнеры-доноры;
- представители бизнес-ассоциаций и профильных ассоциаций;
- генеральные директора директората Минюста;
- руководство Координационного центра по предоставлению правовой помощи.
Место проведения: Radisson Blu Hotel, ул. Ярославов Вал, 22
Аккредитация обязательна: 271-17-62, 271-17-60 (press@minjust.gov.ua)
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