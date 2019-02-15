Сегодня 15 февраля 2019 года, 15:39

«Укрэнерго» подало в суд на Минэнергоугля из-за международных кредитных договоров

Государственный оператор объединенной энергосистемы ГП «НЭК «Укрэнерго» подал иск в Окружной административный суд Киева в отношении Министерства энергетики и угольной промышленности. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на данные портала «Судебная власть Украины».

Отмечается, что предмет иска — «признание бездействия противоправным, обязательства осуществить действия».

В «Укрэнерго» изданию в комментариях отказали. Но, по информации «РБК-Украина», претензии госкомпании к Минэнергоугля возникли из-за того, что ведомство с октября отказывает оператору в подписании платежных поручений по выплате кредитов международным финансовым организациям (МФО).

Как известно, «Укрэнерго» реализует несколько проектов по строительству высоковольтных линий электропередач за средства Европейского инвестиционного банка (кредит в 150 млн евро) и Европейского банка реконструкции и развития (175 млн евро), а также несколько проектов по повышению уровня безопасности в системе и модернизации подстанций с Международным банком реконструкции и развития (Всемирный банк, 48,4 млн долларов) и с немецким банком KFW (65,5 млн евро).

Из текста исковой претензии, с которым удалось ознакомиться «РБК-Украина», следует, что уполномоченными органами по выполнению кредитных договоров, заключенных между Украиной и МФО, являются Министерство финансов, Минэнергоугля, НЭК «Укрэнерго» и в некоторых случаях отраслевой регулятор — НКРЭКУ. Для расчетов по кредитам с уполномоченными ведомствами «Укрэнерго» необходимо согласовать акты выполненных работ, а средства могут быть перечислены на банковский счет только после того, как платежные документы будут подписаны Минэнергоугля и Минфином.

В иске уточняется, что подписать их Минэнергоугля должно в течение трех-пяти рабочих дней или вернуть их на доработку в «Укрэнерго». Только после подписания «платежки» могут быть направлены в Минфин. Впрочем, «на момент подачи искового заявления указанные платежи не рассмотрены и не согласованы Минэнергоугля». В результате в октябре-ноябре 2018 года не подписаны платежные документы по кредитам ЕИБ на сумму порядка 200 тыс. евро (без НДС), ЕБРР в ноябре-декабре — порядка 593 тыс. евро (без НДС), с МБРР — около 671 тыс. долларов, 38 тыс. евро, 390 тыс. гривен (все без НДС), KFW - около 215 тыс. евро (без НДС). В иске уточняется, что «истец безосновательно не исполняет взятые на себя обязательства и своим бездействием препятствует повышению эффективности, надежности передачи электроэнергии». По информации «РБК-Украина», только с октября по декабрь прошлого года задолженность по платежным документам перед контрагентами составляет порядка 6 млн евро.

«Почему в этих платежных документах вообще появилась подпись министра энергетики? Потому что «Укрэнерго» было в управлении нашего ведомства. Сегодня госкомпания передана Министерству финансов. Как я сейчас как министр энергетики буду подписывать платежки по объектам, которые не находятся у меня в управлении, и буду нести за это ответственность? Например, представьте, что МВД закупает вертолеты за кредитные средства, а Минэнергоугля подписывает платежки. Или Минфин дает рефинансирование банку, а Минэнергоугля подписывает платежки. Да, кредитные договоры с МФО по «Укрэнерго» были подписаны еще, когда компания была в ведомстве нашего министерства. Но сейчас после передачи в Минфин я не имею возможности проверить акты выполненных работ», — заявил министр энергетики Игорь Насалик.