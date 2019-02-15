Сегодня 15 февраля 2019 года, 10:59

Продолжается регистрация делегатов и участников Съезда адвокатов Украины

В конференц-зале горнолыжного комплекса «Плай» (Львовская область) продолжается регистрация адвокатов, прибывших на Съезд адвокатов Украины.

Проходят регистрацию делегаты, резервные делегаты, кандидаты на выборные должности в государственных органах, представители СМИ, а также адвокаты – члены органов адвокатского самоуправления, не избранные делегатами, и гости.

Уже прибыли представители почти всех регионов, в которых избирались делегаты съезда. В зале, в котором будет проходить съезд уже находятся делегаты Одеской, Днепропетровской, Закарпатской, Запорожской, Черкасской, Волынской, Киевской, Хмельницкой, Харьковской, областей и г. Киева. Другие делегации проходят регистрацию.

Атмосфера напоминает встречу выпускников – встречаются давние друзья-коллеги из разных уголков Украины, обсуждая за чашкой кофе новости из жизни, профессии, и немного говорят о съезде, передает корреспондент «ЮП».

Так, адвокат Ярослав Зейкан – один из гостей на съезде, отметил, что он не избирался делегатом, поскольку является адвокатом Закарпатской области, но проживает постоянно в Киеве, а потому не принимал участия в конференции адвокатов регионов. Однако накануне он был по делам в г. Хусте, и сегодня решил заехать на Съезд адвокатов.

Денис Миргородский, адвокат из г. Днепра, делегат съезда, комментируя существенное обновление состава Днепропетровской делегации, отметил, что надо было назначить съезд в отдаленном уголке Карпат, куда непросто добраться, где нет возможности поселиться, чтобы стимулировать адвокатов вовлечься в работу органов адвокатского самоуправления.