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Сегодня 15 февраля 2019 года, 10:59

Съезд адвокатов Украины готовится начать работу

Сегодня в с. Плавье (Львовская область) будет проходить Съезд адвокатов Украины. Мероприятие состоится в конференц-зале курортного комплекса «Плай», расположенного у подножья одноименного горного массива.

Сейчас делегации прибывают к месту проведения съезда, готовясь к регистрации делегатов, которая должна начаться с 10-00. Планируется, что Съезд начнет вою работу в 11-00.

Отметим, что на территории нет турникетов, пропускной системы или контроля личности. Все прибывшие проходят регистрацию, получая регистрационные карточки, которые впоследствии должны быть заменены мандатами для голосования по результатам проверки полномочий делегатов мандатной комиссией.

Напомним, предварительная повестка дня Съезда адвокатов Украины на 15-16 февраля 2019 года включает, такие вопросы:

- Утверждение регламента Съезда адвокатов Украины

- Утверждение повестки дня Съезда

- доклад председателя Совета адвокатов Украины

- Доклад председателя Высшей квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры;

- доклад председателя Высшей Ревизионной комиссии адвокатуры Украины

- рассмотрение заключений ВРКА

- Утверждения отчета по выполнению сметы САУ, НААУ

- Утверждение отчета по выполнению сметы ВКДКА

- Избрание (назначение) двух членов Высшего совета правосудия, срок полномочий которых истекает в 2019 году;

- Избрание(назначение) члена Высшей квалификационно-дисциплинарной комиссии судей Украины, срок полномочий которого истекает в 2019 году;

-избрание членов органов адвокатского самоуправления, назначение на должности которых осуществляется съездом адвокатов Украины;

-разное.