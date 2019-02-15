Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 15 февраля 2019 года, 10:59

Генеральный партнер 2018 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

Съезд адвокатов Украины готовится начать работу

15 февраля 2019 года Источник:Юридическая Практика

Сегодня в с. Плавье (Львовская область) будет проходить Съезд адвокатов Украины. Мероприятие состоится в конференц-зале курортного комплекса «Плай», расположенного у подножья одноименного горного массива.

Сейчас делегации прибывают к месту проведения съезда, готовясь к регистрации делегатов, которая должна начаться с 10-00. Планируется, что Съезд начнет вою работу в 11-00.

Отметим, что на территории нет турникетов, пропускной системы или контроля личности. Все прибывшие проходят регистрацию, получая регистрационные карточки, которые впоследствии должны быть заменены мандатами для голосования по результатам проверки полномочий делегатов мандатной комиссией.

Напомним, предварительная повестка дня Съезда адвокатов Украины на 15-16 февраля 2019 года включает, такие вопросы:

- Утверждение регламента Съезда адвокатов Украины

- Утверждение повестки дня Съезда

- доклад председателя Совета адвокатов Украины

- Доклад председателя Высшей квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры;

- доклад председателя Высшей Ревизионной комиссии адвокатуры Украины

- рассмотрение заключений ВРКА

- Утверждения отчета по выполнению сметы САУ, НААУ

- Утверждение отчета по выполнению сметы ВКДКА

- Избрание (назначение) двух членов Высшего совета правосудия, срок полномочий которых истекает в 2019 году;

- Избрание(назначение) члена Высшей квалификационно-дисциплинарной комиссии судей Украины, срок полномочий которого истекает в 2019 году;

-избрание членов органов адвокатского самоуправления, назначение на должности которых осуществляется съездом адвокатов Украины;

-разное.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 7 (1103) от 12/02/19 Свежий номер

Аграрное право

№ 7 (1103)
Отрасли практики

Ничего лишнего

РЕПОРТАЖ

Сильные мера сего

Судебная практика

Пойти на арбитраж

Тема номера:

Смежные вершины

Архив голосованийVox Populi

Новый Закон Украины «Об обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»…

качественно и эффективно регулирует отношения участников

реальных проблем не решает

окончательно нивелирует необходимость Хозяйственного кодекса Украины как правового акта

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • АФ «Династия»
  • aequo
Пресс-релизы

ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ТРАНСФЕРТНОЕ ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ: ПРЕОДОЛЕНИЕ РИСКОВ

От кого зависит стабильность банковского сектора Украины? Ответ – на Bank Watch Forum

IX Всеукраинская школа по праву интеллектуальной собственности

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях
Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом