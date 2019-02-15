Сегодня 15 февраля 2019 года, 14:08

Как украинцам проголосовать в Польше? Инструкция

Порядка миллиона украинцев, выехавших на заработки в Польшу, не лишены права голоса на президентских и парламентских выборах 2019 года. Впрочем, это не означает, что опустить бюллетень в урну им будет так же просто, как на родине. Чтобы посещение избирательного участка не оказалось пустой тратой времени, трудовым мигрантам следует предварительно подготовиться, пищет UBR.

Следует помнить, что право голоса остается у украинца вне зависимости от того, на каких основаниях тот пребывает за границей: будь то карта поляка, рабочая, образовательная виза или биометрический паспорт. Во-вторых, проголосовать могут даже те граждане Украины, которые не стоят на консульском учете.

Для того, чтобы проживающий в Польше украинец мог проголосовать, ему необходимо:

• быть включенным в список избирателей на участке на территории Польши,

• лично прибыть туда в день голосования,

• иметь при себе документ, подтверждающий гражданство Украины (заграничный, служебный или дипломатический паспорт Украины).

Попасть в список избирателей можно в любое удобное время, обратившись лично или прислав по почте документы в соответствующее дипломатическое учреждение, а также непосредственно во время избирательного процесса. Не позднее пяти дней до голосования рекомендуется подать соответствующее заявление в случае ошибок или невнесения в список избирателей.

Каждый украинец, проживающий в Польше, сможет проголосовать по следующим адресам:

1) Варшава (участок №900069) — Посольство Украины в Варшаве по ул. Ал. Шуха,7, 00-580. Границы участка: Мазовецкое, Лодзкое, Велькопольское и Любуское воеводства,

2) Гданьск (участок №900070) — помещение консульства Украины в Гданьске по ул. Бернарда Хшановского, 60-а, 80-278. Границы участка: Западнопоморское, Поморское, Куявско-Поморское, Варминско-Мазурское воеводства,

3) Краков (участок №900071) — Генеральное консульство Украины в Кракове по ул. Белина-Пражмовского, 4, 31-066. Границы участка: Силезское, Опольское, Свентокшицкое и Малопольское воеводства,

4) Люблин (участок №900072) — помещение Генерального консульства Украины в Люблине по ул. 3 Мая, 14, 20-078. Границы участка: Люблинское, Подляшское, Подкарпатское воеводства.