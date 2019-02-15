Сегодня 15 февраля 2019 года, 12:34

С.Глущенко: центры исполнения решений — это новая, европейская форма коммуникации и работы с гражданами

В интервью «ЮП» заместитель министра юстиции Украины по вопросам исполнительной службы Светлана Глущенко рассказала об особенностях работы центров исполнения решения. Можно ли утверждать, что эксперимент относительно создания центров исполнения решений стал успешным?

«Об успешности эксперимента можем утверждать исключительно после его завершения. Пока мы только стартовали. Создание центров исполнения решений — одно из эволюционных составляющих реформы системы принудительного исполнения судебных решений, зафиксированное в паспорте реформы (паспорт утвержден Минюстом в апреле 2018 года).

Центры исполнения решений — это фактические новая, современная европейская форма коммуникации и работы с гражданами по принципу «единого окна» и экстерриториальности в пределах соответствующей области (пользователь центра может подать, принять любой документ в пределах региона независимо от того, в каком районе производство исполняется). Также в таких офисах сторона может получить информацию об исполнительном производстве по всей территории Украины. Кроме этого человеку предоставляется абсолютно любая помощь: информационная, правовая, разъяснительная. Сотрудники фронт-офиса подскажут, как правильно оформить заявление о принудительном исполнении решения, какую сумму авансового взноса или долга необходимо уплатить. Оплата также осуществляется на месте — с помощью терминалов. По принципу экстерриториальности можно ознакомиться и с материалами исполнительного производства, получить любую справку в пределах своего исполнительного производства. И все это можно сделать на протяжении дня, а не только в дни приема, как это было всегда в органах ГИС. В пилотных регионах мы пытаемся освободить государственных исполнителей от организационной и технической работы с целью фиксации их внимания исключительно на процессуальную деятельность. То есть в центры переданы технические функции, информационно-разъяснительная работа, а также полномочия, касающиеся коммуникации с гражданами. Передав львиную долю коммуникации со сторонами в такие офисы (при этом мы не можем лишить сторону права обращаться к исполнителю непосредственно), мы предоставили исполнителю возможность больше времени уделять именно совершению исполнительных действий, что должно позитивно отразиться на динамике фактического исполнения решений в регионе.

Центры открыты в Днепре, Северодонецке, Суммах и Одессе. Там созданы все условия для того, чтобы людям было комфортно. Больше нет никакой бюрократии, многочасовых ожиданий в тесных коридорах и хождений «по кругу». Работает система электронной очереди. В ближайшее время центр исполнения решений будет открыт в г.Киеве. Первые посетители наших центров остались очень довольными. Пользователи еще никогда не видели таких органов ГИС: с современным комфортным интерьером, с электронной очередью, игровым уголком для ребенка...

Конечно, поменять в один момент все районные отделы ГИС мы не можем, но постепенно, шаг за шагом двигаемся вперед и формируем новую систему. Центры обеспечивают каждому украинцу доступ к современным и удобным сервисам в сфере принудительного исполнения судебных решений.

Идея эксперимента имеет как сторонников, так и скептиков. Но и те, и другие солидарны в том, что изменение формы работы — это важная часть реформы. Конечно, акцент необходимо делать на усовершенствовании процессов: автоматизации, доступе исполнителей ко всем реестрам, упрощении процедуры исполнения решений. Но в любом случае сегодня Государственная исполнительная служба изменяет свой облик, приобретает «человеческое лицо», и центры — яркое тому подтверждение».

С полным текстом интервью можно ознакомиться по ссылке.