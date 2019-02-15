Сегодня 15 февраля 2019 года, 12:34

Amazon отказался от идеи построить штаб-квартиру в Нью-Йорке из-за протестов профсоюзов

Онлайн-ритейлер Amazon объявил, что не будет строить новую штаб-квартиру в Нью-Йорке из-за недовольства некоторых местных жителей и политиков. Корпорация искала подходящие места для строительства двух новых штаб-квартир с осени 2017 года. В ноябре прошлого года компания заявила, что намерена разместить их в нью-йоркском районе Лонг-Айленд-Сити и в районе Кристал-Сити в Арлингтоне (штат Виргиния). Искать замену нью-йоркскому офису компания Amazon не намерена.

Об этом пишет издание «КоммерсантЪ».

Строительство новой штаб-квартиры, по расчетам ритейлера, обеспечило бы создание 25 тыс. рабочих мест в Нью-Йорке (как прямо, так и косвенно) и высокие доходы в казну штата от налоговых отчислений. В обмен на это компания Amazon получила бы от властей штата и города различные льготы на 3 млрд долларов США. Однако против сделки между мэрией и корпорацией выступили профсоюзы, которых поддержали некоторые политики, обвинившие корпорацию в намерении пойти против мнения рабочих. «В то время как опросы показывают, что 70% жителей Нью-Йорка поддерживают наши планы и инвестиции, некоторые политики от штата и города дали ясно понять, что они против нашего присутствия тут и не будут сотрудничать с нами для построения отношений, которые необходимы нам для дальнейшего развития проекта», — говорится в сообщении компании. Искать альтернативу нью-йоркскому объекту Amazon не намерена.

Претензии профсоюзов сводятся главным образом к недостойным условиям труда в корпорации. Как пишет издание Bloomberg сторонники профсоюзов заявили, что проблемы касаются безопасности, неадекватной оплаты труда и 12-часовых смен с недостаточными перерывами и неоправданными почасовыми квотами, после чего рабочие теряют большую часть своего рабочего дня в неоплачиваемых очередях для проверок безопасности (security check).