Сегодня 15 февраля 2019 года, 10:59

ФГВФЛ просит у Минюста помощи в возврате имущества проблемных банков

Фонд гарантирования вкладов физических лиц попросил у Министерства юстиции Украины помощи в возврате имущества проблемных банков, которое, по мнению ФГВФЛ, незаконно отчуждалось владельцами проблемных банков или их заемщиками. 14 февраля он опубликовал открытое письмо с обращением к министру юстиции Павлу Петренко, в котором попросил поддержки. Вроде той, что Фонд получил, когда министерство помогло вернуть земельный участок (на 113,5 га) в Оболонском районе Киева стоимостью 3,7 млрд. грн. по делу «Родовид Банка». Об этом пишет UBR.

В ФГВФЛ уточнили, что общая балансовая стоимость утраченных с 2017 года активов составляет более 4,5 млрд грн, а оценочная — около 1,256 млрд грн. Там привели несколько примеров: с утратой 46 единиц недвижимости на 150 млн. грн. «ВТБ Банка» в Днепре и незаконным выводом здания «Платинум Банка» в Одессе за 144 млн. грн. (на 11 тыс. кв. м).

«Но нас волнуют не столько конкретные частные случаи, а общая тенденция, приобретающая обороты», — отметил директор-распорядитель Фонда гарантирования вкладов физлиц Константин Ворушилин. А его заместитель Светлана Рекрут развела руками: «Сейчас у нас не проходит и недели без воровства, причем схемы и механизмы воровства все время совершенствуются, доходит до пакетных краж».

Платит же за все это Фонд, то есть вкладчики. В нем уточнили, что выплатил людям компенсаций в общем 89 млрд. грн. Для этих выплат оформил у государства пачку кредитов под 12,5%, которые будет гасить до 2031, и должен будет заплатить приблизительно 145 млрд. грн. Хотя не исключается, что сумма займа будет реструктуризирована на лояльных условиях и задолженность уменьшиться — механизм прорабатывается.

На текущий момент сумма гарантий по депозитному вкладу в Украине составляет 200 тыс. грн. Чтобы не случилось с отечественным банком, вкладчик получит выплату по этой планке. Неважно — дорого или дешево ФГВФЛ сможет продать имущество закрытого банка. Потому большинство вкладчиков мало интересуется финансовым состоянием Фонда. Кто заинтересован в выгодной распродаже добра проблемного банка — это люди, у которых на счетах было свыше 200 тыс. грн. Они автоматически попадают в четвертую очередь кредиторов и смогут получить большие выплаты лишь, если от продажи горе-банка останутся деньги. После выплат госбюджету, Нацбанку, Фонду и пр. Если активы уйдут за копейки — крупные вкладчики окажутся без денег. Как недавно узнал UBR.ua, таких людей очень много — 124,5 тыс. человек было на 1 января 2019 года.