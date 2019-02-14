Сегодня 14 февраля 2019 года, 18:03

Налогообложение в агробизнесе — тема лекции Андрианы Мартынив

Кто и какими налогами облагается в агробизнесе, рассказала слушателям Legal High School Андриана Мартынив, советник Crowe LF Ukraine. Она ознакомила присутствующих с особенностями организационной структуры типичного украинского агропредприятия и видами налогов, которые могут платить агропроизводители. Среди них — земельный налог, налог на недвижимость, налог на прибыль.

Кроме того, для аграриев есть специальные режимы налогообложения: скажем, единый налог (4 группа). По словам лектора, это специальный налоговый режим, который освобождает от уплаты налога на прибыль, налога на имущество (но только сельскохозяйственных товаропроизводителей), земельного налога и рентной платы за специальное водопользование (особенно актуально для южных областей, где активно используется орошение), к тому же арендодатели не платят земельный налог, если арендатор их земельного участка находится на едином налоге.

Андриана Мартынив подчеркнула: для того чтобы аграрный производитель имел право на налогообложение единым налогом 4 группы, 75% его выручки должно поступать от реализации сельскохозяйственных товаров. С 2018 года на едином налоге могут быть физические лица — предприниматели, занимающиеся семейным фермерским хозяйством (от 2 до 20 га) (статья 291 Налогового кодекса Украины).

Объектом обложения единым налогом является площадь земли, а базой — нормативная денежная оценка этой земли. Ставка единого налога за пашню, сенокосы и пастбища составляет с 2019 года 0,95% нормативно-денежной оценки.

Проблемным вопросом, по словам лектора, является применение для целей налогообложения всеукраинской нормативной денежной оценки земли (НДО), которая предусматривает получение выписки об оценке на каждый земельный участок. Новые правила начали действовать с 1 января 2019 года на основании приказа Министерства аграрной политики и продовольствия №552 от 16 ноября 2018 года, который не зарегистрирован в Министерстве юстиции, поэтому не вступил в силу, к тому же о такой всеукраинской НДО нет упоминаний в Законе Украины «Об оценке земель».

Говоря об обращении земельных участков и налогообложении, лектор отметила, что в случае если плательщик единого налога предоставляет с/х угодья и или земли водного фонда в аренду другому плательщику единого налога, арендуемая площадь земельных участков не может включаться в декларации по налогу арендатора, а учитывается в декларации арендодателя. Если же плательщик единого налога арендует с/х угодья и/или земли водного фонда у лица, не являющегося плательщиком налога, арендованная площадь земельных участков включается в декларации по налогу арендатора.

Лектор предоставила рекомендации относительно расчета арендной платы для целей налогообложения, а также рассказала об особенностях субаренды и налогообложения потерь урожая.

В числе типичных ошибок, допускаемых агропредприятиями в налоговой сфере, Андриана Мартынив назвала отсутствие документов (сертификатов качества и т.п.); различия в статистических и налоговых учетах, отсутствие лимитов на списание горючего, акциз, незарегистрированное право аренды, неверный расчет доли с/х продукции.