Сегодня 15 февраля 2019 года, 10:59

Власти Китая решили бороться с коррупцией посредством тотальной слежки

Китайцы негодуют — цифровая система, которая была призвана уследить за руками чиновников-коррупционеров, все чаще докучает простым гражданам, пишет UBR. Аналитическая программа Zero Trust находит взяточников с неимоверной точностью. Но лишь благодаря тому, что оперирует данными более чем из 150 источников. Причем не ограничивается информацией только о самом подозреваемом — анализирует сделки всех его родственников на рынке недвижимости, динамику банковских счетов и даже покупку автомобилей. С 2012 года этой системе удалось поймать 8721 должностное лицо, обвиненное в кумовстве и злоупотреблении властью.

«С недавнего времени китайские чиновники, независимо от того, насколько они чисты на руку, начали бороться с Zero Trust, так как программа раскрывает слишком много конфиденциальной информации как государственного, так и личного характера», — сообщает издание.

Кроме того, настаивают противники, под предлогом борьбы с коррупцией китайский президент начал чистить коммунистические ряды от своих оппонентов. В результате этой акции наказали около 1,4 млн членов Коммунистической партии Китая.

Впрочем, больше всего недовольства высказывают рядовые китайцы: во многих городах Поднебесной установлены системы электронного наблюдения, позволяющие распознавать лица граждан в течение нескольких секунд. Таким образом система собирает огромное количество данных об их поведении и личной жизни. Поэтому уже сейчас многие чиновники, чтобы хоть как-то ограничить работу Zero Trust, ищут лазейки в законодательстве КНР.