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Суд отменил временный запрет Ульяне Супрун исполнять обязанности министра

14 февраля 2019 года Источник:РБК-Украина

Судья Окружного административного суда Киева Сергей Каракашьян в четверг объявил решение по ходатайству Кабинета Министров Украины относительно отмены временного запрета Ульяне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения. Об этом сообщает «РБК-Украина».

Судья заявил, что г-жа Супрун может исполнять обязанности министра здравоохранения.

Напомним: 5 февраля 2019 года суд запретил Ульяне Супрун совершать любые действия, направленные на реализацию полномочий министра здравоохранения Украины. Решение было принято в рамках производства по иску народного депутата от Радикальной партии Игоря Мосийчука.

После этого Кабинет Министров Украины 13 февраля с.г. принял распоряжение, которое позволяет Ульяне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения Украины, в частности, подписывать документы по распределению лекарств и вакцин.

Отметим, что четыре дня судья по делу Ульяны Супрун не выходил из совещательной комнаты. В суде это объяснили тем, что судья имеет большой объем материалов.

Напомним: и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун заявляла, что больше недели работа Министерства здравоохранения является заблокированной.

«Больше недели работа министерства является заблокированной. Мы воспринимаем это как попытку затянуть процесс и отсрочить принятие важного решения для украинцев. А также как атаку на правительство, Президента и Министерство здравоохранения. Мы требуем, чтобы судья срочно огласил решение, чтобы знать, как нам дальше действовать», — сказала она.

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