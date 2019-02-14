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САП закрыла уголовное производство в отношении экс-руководителя агрохолдинга «Мрия»

14 февраля 2019 года Источник:Finclub

Специализированная антикоррупционная прокуратура закрыла уголовное производство в части подозрения бывшему руководителю агрохолдинга «Мрия» Николаю Гуте в мошенничестве.

Об этом говорится в ответе Национального антикоррупционного бюро Украины на запрос «Слова и Дела», передает FinClub.

«29 декабря 2018 года, согласно сведениям Единого реестра досудебных расследований, постановлением прокурора уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного частью 4 статьи 190 Уголовного кодекса, в котором сообщено о подозрении физическому лицу (Николаю Гуте — ред.), закрыто на основании пункта 2 части 1 статьи 284 Уголовного процессуального кодекса», — говорится в письме.

Согласно ответу НАБУ, по состоянию на 8 февраля 2019 года материалы указанного дела из САП в Национальное бюро не поступали.

Кроме того, в НАБУ подчеркнули, что в сентябре 2018 года подследственность в этом деле была определена за Главным управлением Национальной полиции в Киеве, а в ноябре — снова за НАБУ.

Николай Гута был объявлен в международный розыск в январе 2015 года. Его подозревали в завладении мошенническим путем свыше 100 млн долларов США средств иностранных кредиторов агрохолдинга «Мрия». В 2014 году компания пережила дефолт — контроль над бизнесом перешел к кредиторам.

Основные кредиторы ранее крупнейшего в Украине агрохолдинга «Мрия» весной 2015 года отказались от попытки взыскать долг путем распродажи имущества агрария с молотка. За счет производства зерновых банки планировали начать постепенный возврат долгов общим объемом 1,3 млрд долларов США. Кредиторы действовали в рамках джентльменского соглашения, пишет издание.

Долг агрохолдинга «Мрия» должен был сократиться с 1,1 млрд долларов до 330 млн долларов в результате получения кредиторами акционерной доли в компании.

Агрохолдинг «Мрия» и «Альфа-банк» подписали соглашение о реструктуризации задолженности по обеспеченному кредиту на 30 млн долларов США.

Суд удовлетворил иск бондхолдеров «Мрии» о признании долговых обязательств компании на 573 млн долларов США.

Mriya Farming PLC (Великобритания) и SALIC UK Ltd (Saudi Agricultural and Livestock Investment Company, Великобритания) в ноябре 2018 года завершили сделку купли-продажи большинства сельскохозяйственных активов группы «Мрия».

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