Сегодня 14 февраля 2019 года, 18:03

Большая Палата ВС отменила решение КАС ВС по социальному спору

Большая Палата ВС стала на защиту конституционных прав граждан при решении образцового дела относительно социальной защиты, реализуя положения статьи 46 Конституции Украины о недопущении ограничения конституционного права на достаточный жизненный уровень граждан Украины, требующих дополнительных гарантий социальной защиты со стороны государства. Об этом сообщается на портале судебной власти Украины.

13 февраля 2019 года Большая Палата ВС рассмотрела материалы апелляционной жалобы на решение Верховного Суда в составе коллегии судей Кассационного административного суда от 4 апреля 2018 года по образцовому делу №822/524/18 (пз/9901/23/18) по иску лица к Каменец-Подольскому объединенному управлению Пенсионного фонда Украины Хмельницкой области о признании бездействия противоправным и обязательстве совершить определенные действия.

Истица сочла незаконным отказ в переводе с пенсии по инвалидности, назначенной в соответствии с Законом Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», на пенсию государственного служащего в соответствии с требованиями Закона Украины «О государственной службе» в связи с тем, что она не достигла пенсионного возраста, определенного Законом о пенсионном страховании. Ведь по состоянию на 1 мая 2016 года ее стаж государственного служащего составил более 20 лет, что соответствует условиям сохранения права на назначение пенсии в соответствии со статьей 37 Закона №3723-XII и пунктами 10, 12 заключительных и переходных положений Закона Украины от 10 декабря 2015 №889-VIII «О государственной службе».

Кассационный административный суд в составе ВС, рассмотрев дело по этому иску, отказал в удовлетворении иска, указав, что назначить и осуществить перечисление выплаты истице пенсии государственного служащего по пунктам 10, 12 заключительных и переходных положений Закона № 889-VIII возможно только при наличии в совокупности всех требований, определенных частью 1 статьи 37 Закона №3723-XII, а именно — относительно возраста, страхового стажа и стажа государственной службы.

Большая Палата ВС удовлетворила апелляционную жалобу по этому делу, решение Кассационного административного суда в составе ВС отменила и приняла новое, которым иск удовлетворила, согласившись, что истица сохранила право на ее пенсионное обеспечение при наличии у нее соответствующего стажа государственной службы.

Таким образом, Большая Палата ВС признала противоправным отказ Каменец-Подольского объединенного управления Пенсионного фонда Украины Хмельницкой области осуществить перевод истицы с пенсии по инвалидности на пенсию государственного служащего и обязала Главное управление Пенсионного фонда Украины Хмельницкой области назначить и осуществить начисление выплаты истице пенсии государственного служащего в соответствии со статьей 37 Закона №3723-ХII в размере 60% от ее заработка.