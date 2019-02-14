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Владимир Зеленский отреагировал на заявления об агитации в сериале «Слуга народа»

14 февраля 2019 года Источник:Украинская ПРАВДА

Комитет избирателей Украины обратился в Центральную избирательную комиссию и Нацсовет по телевидению с просьбой проверить, не противоречит ли сериал «Слуга народа» с участием одного из кандидатов в Президенты закону о выборах — в частности, проведению предвыборной агитации.

До этого журналист «1+1» Александр Дубинский заявил, что действующий Президент Петр Порошенко через депутата БПП и экс-председателя правления КИУ Александра Черненко с помощью чиновников ЦИК и Нацсовета по телевидению пытается не допустить в эфир сериал «Слуга народа-3».

На днях политик отреагировал на такие заявления.

Кандидат в Президенты и главный актер сериала «Слуга народа» Владимир Зеленский назвал шум вокруг фильма маркетингом и поблагодарил за рекламу.

«Во-первых, я благодарен. Я поражен немного, но благодарен. Такого маркетинга Студия «Квартал 95», а именно — фильм «Слуга народа-3» никогда бы не получил. Я не видел ни в одном обществе, и ни в одной стране мира я не видел, чтобы правительство страны рекламировало сериал», — заявил г-н Зеленский.

«Уже все всё сделали, чтобы этот фильм посмотрело максимальное количество граждан нашей страны», — сказал г-н Зеленский.

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