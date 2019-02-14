Сегодня 14 февраля 2019 года, 14:54

Налоги в ІТ-сфере — в центре внимания слушателей LHS

Четвертый день Школы налоговой практики в Legal High School был посвящен особенностям налогообложения отдельных видов деятельности. В частности, Никита Полатайко, руководитель практики ІТ ЮФ Aequo, рассказал слушателям LHS о налогообложении IT-бизнеса.

Он посвятил лекцию практическим моментам налогообложения в этой специфической сфере бизнеса, подчеркнув, что предоставление украинской компанией в пользу нерезидента имущественных прав интеллектуальной собственности, создание по заказу и использование объектов права интеллектуальной собственности, в том числе по лицензионным договорам, а также оказание услуг по разработке, поставке и тестированию программного обеспечения, обработке данных и предоставление консультаций по вопросам информатизации не является объектом налогообложения НДС.

По словам лектора, в соответствии с Налоговым кодексом Украины временно, с 1 января 2013 года по 1 января 2023 года, освобождаются от обложения налогом на добавленную стоимость операции по поставке программной продукции и операции с программной продукцией. Однако в случае, если под предоставлением доступа к программной продукции понимается исключительно предоставление права на поиск, обработку, получение информации и другие аналогичные действия, совершаемые с помощью такой программной продукции, без фактической поставки покупателю программной продукции (ее копии), то операция по предоставлению такого доступа расценивается как операция по предоставлению услуг по поиску, обработке, получению информации и других аналогичных действий, которая подлежит налогообложению НДС в общеустановленном порядке по ставке 20%.

Анализируя актуальные налоговые консультации ГФС Украины, лектор отметил, что в случае, если при поставке результатов компьютерного программирования в виде интернет-сайтов и/или онлайн-сервисов поставщик передает заказчику имущественные права интеллектуальной собственности на них, такая операция освобождается от обложения налогом на добавленную стоимость.

При этом если доступ предоставляется с программой/сервисом (например, почтовый сервис или онлайн-редактор текста), то соответствующая операция должна освобождаться от обложения налогом на добавленную стоимость как поставка программной продукции, поскольку получателю предоставляется доступ к программе с помощью сети интернет.

Но если фактически предоставляются услуги, для которых онлайн-доступ является лишь одним из способов их предоставления и которые не связаны с поставкой результатов компьютерного программирования (например, онлайн-доступ к телевидению, фильмам, музыке и т.д.), такие услуги должны облагаться налогом на добавленную стоимость в общеустановленном порядке (несмотря на способ оказания таких услуг), поскольку получателю предоставляется соответствующий контент с помощью сети интернет.

Также, согласно позиции ГФС, не освобождаются от обложения НДС операции по поставке услуг (выполнению работ) по разработке программной продукции или ее компонентов, если после завершения предоставления таких услуг (выполнения работ) право собственности на готовую программную продукцию (ее компоненты) примет заказчик.

В конце лекции Никита Полатайко предоставил слушателям Legal High School практические рекомендации относительно наиболее оптимальной организационно-правовой формы и налогового режима для ІТ-компаний.