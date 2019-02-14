Сегодня 14 февраля 2019 года, 14:54

Акциз как вид налога — тема лекции Михаила Третьякова

Об особенностях налогообложения подакцизных товаров (в частности, топлива) слушателям Legal High School рассказал Михаил Третьяков, начальник управления правового обеспечения ООО «СОКАР Энерджи Украина». Он отметил, что нефтепродукты — специфический предмет гражданского оборота, который имеет отличительные особенности как товар, и эти особенности также нужно учитывать.

Естественная убыль нефтепродуктов в данный момент никак не определена, поскольку советские нормативы отменены КМУ в 2017 году, а новые пока не приняті.

Как отметил лектор, классификация нефтепродуктов по кодам УКТ ВЭД может иметь критическое значение, и в практике их компании есть соответствующий кейс, когда разница в акцизе на тысяче тонн топлива составляла 2 млн грн.

Михаил Третьяков напомнил слушателям Legal High School, что в 2016 году была введена система электронного администрирования реализации топлива (СЭАРТ), после чего поступления в госбюджет от акциза (без розничного) составили 37,2 млрд грн, что на 12,3 млрд грн больше по сравнению с 2015 годом. По словам лектора, прирост в размере 2 млрд грн стал возможен исключительно за счет улучшения администрирования налогообложения и обеления рынка. Такие показатели достигнуты за счет жесткого регулирования и штрафов.

Лектор детально рассмотрел типы контрактов на поставку топлива и их особенности, а также логистические пути поставки топлива в Украину.

Он описал наиболее распространенные схемы, по которым операторы рынка уклоняются от уплаты налогов, подчеркнув, что суммарные потери бюджета от применения таких схем за 2014—2017 годы достигают 10 млрд грн.

Михаил Третьяков рассказал о механизмах противодействия теневому обороту топлива и схемам уклонения от налогообложения, разработанных при участии операторов рынка, которые не хотели мириться со сложившейся в топливной сфере ситуацией. По его словам, с 1 января 2019 года введен 10-кратный коэффициент в отношении акциза на авиатопливо, поскольку под его видом в Украину завозились компоненты дизельного топлива.

В ближайшей перспективе рынок топлива ждет введение автоматизированных систем учета хранения и отпуска топлива на акцизных складах, переформатирование СЭАРТ с акцентом не на переходе собственности, а на фактическом движении, лицензирование производства и оптовой/розничной торговли нефтепродуктами. Вопрос обязательного добавления биокомпонентов в топливо остается дискуссионным, как и вопрос ограничения рынка с помощью квот и спецпошлин при импорте нефтепродуктов.