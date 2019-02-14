Сегодня 14 февраля 2019 года, 13:24

Глава АО Barristers Алексей Шевчук заявил о незаконном вмешательстве в деятельность адвокатов объединения

Голова адвокатського об’єднання Barristers Олексій Шевчук зробив заяву щодо незаконного втручання в професійну діяльність адвокатів об’єднання:

Нам стало відомо про провокації, які готуються з метою протидії захисту нашим адвокатським об'єднанням голови Херсонської обласної ради Владислава Мангера. З учорашнього дня телефони всіх наших адвокатів (Костянтин Глоба, Андрій Левковець, Олександр Шадрін), що здійснюють захист клієнта, прослуховуються, а електронні поштові скриньки – зламані. Крім того, невідомі люди чергують біля наших офісів, а також біля домашніх адрес адвокатів АО Barristers.

Ми підозрюємо, що до цього причетні представники Служби безпеки України. Ми стурбовані за життя та здоров'я наших колег і сімей!

Цю заяву ми направляємо керівникам Служби безпеки Україні, Генеральної прокуратури України та Державного бюро розслідувань. Просимо їх втрутитися в це питання й забезпечити державну охорону нам та нашому клієнту.

Просимо розцінювати це повідомлення як офіційну заяву щодо кримінального правопорушення, яке відбувається по відношенню адвокатів нашого АО, а також щодо втручання в їх професійну діяльність.

Окрім того, сьогодні суд прийняв рішення про направлення матеріалів цієї справи для перевірки на наявність незаконних дій щодо адвокатів співробітниками правоохоронних органів.

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