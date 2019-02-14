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Сегодня 14 февраля 2019 года, 16:29

Молодых юристов приглашают пройти курс по правам человека в Ровно

Киевский университет права НАН Украины приглашает всех желающих посетить Международную зимнюю школу по правам человека. Мероприятие проводится во исполнение совместного с Батумским государственным университетом им. Шота Руставели проекта по обучению молодежи в каникулярный период. С 25 февраля по 1 марта 2019 года участники смогут получать знания от лекторов из Австрии, Италии, Венгрии, Грузии и Украины.

Международная зимняя школа по правам человека — это интенсивный недельный учебный курс, посвященный таким вопросам, как:

- обеспечение и защита прав человека в Украине и других странах;

- международные и европейские стандарты в сфере защиты прав человека, в частности, Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод и практика Европейского суда по правам человека;

- система правовой защиты прав человека, включая международные нормативно-правовые акты ООН, законодательство Украины и других стран;

- защита прав человека омбудсменом;

- стратегии и тактики защиты общественных интересов;

- проведение общественных кампаний и акций солидарности;

- новые тактики защиты прав молодежи;

- обеспечение и защита прав человека во время вооруженных конфликтов;

- свобода слова и свобода информации, деятельность средств массовой информации, «язык вражды» в масс-медиа, медиаграмотность и др.

Пройти обучение могут юристы-практики, работа которых связана с вопросами обеспечения и защиты прав человека, свободы слова свободы информации, общественные деятели, правозащитники, юристы общественных организаций, органов власти и органов местного самоуправления, адвокаты, студенты старших курсов (начиная с 3 курса), аспиранты и молодые ученые, заинтересованные в тематике. Слушателями могут стать граждане Украины и других стран не старше 35 лет.

За обучение в школе предполагается оплата регистрационного сбора в размере 90 долларов США. Школа будет проходить в Ровенском институте Киевского университета права НАН Украины по адресу: Украина, г.Ровно, ул. Короленко, 5. Кроме обучения слушателей школы ожидает масштабная экскурсионная программа, включающая посещение на менее девяти объектов.

Ознакомиться с условиями участия в мероприятии вы сможете по ссылке.











