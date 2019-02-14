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Представители углепрома раскритиковали автоматическую индексацию ж/д тарифов

14 февраля 2019 года Источник:UBR

Принятие необдуманных решений относительно автоматической индексации, а значит, повышения тарифов на грузоперевозки «Укрзализныцей» грозит госшахтам огромными убытками и в целом ведет угольную отрасль к гибели. Такое мнение высказал председатель Центрального комитета Профсоюза работников угольной промышленности Украины Виктор Турманов, комментируя информацию о том, что «Укрзализныця» инициировала автоматическую индексацию тарифов на железнодорожные грузоперевозки, из-за чего произойдет рост железнодорожного тарифа в 2019 году на 14,2% (и ежемесячную индексацию на 2,5%).

Об этом пишет UBR.ua.

«Действительно, сегодня принимаются такие необдуманные решения, и не думают об экономике, не думают о металлургах, о шахтерах. Захотелось поднять, и повышают тарифы. А ведь такие решения должны приниматься взвешенно, обдуманно, с приглашением экспертов и профсоюзов, и на таком совещании нужно обсуждать подобные инициативы. У нас и так уголь неконкурентоспособный, а с такими решениями вообще грозит отрасли гибель», — отметил Виктор Турманов.

По его мнению, автоматическая индексация тарифов «Укрзализныцей» — это, безусловно, ущемление интересов угольной отрасли и ущерб для угольных предприятий. «Так нельзя поступать. Они (УЗ) создают для себя лучшие условия, не обращая на всех остальных субъектов рынка никакого внимания. Должна быть сбалансированная политика по транспортным перевозкам. У госшахт сегодня и так нет денег — ни на зарплату, ни на развитие, а тут еще и тарифы на перевозки. Мы категорически против», — подчеркнул Виктор Турманов.

Глава Независимого профсоюза горняков Донбасса Николай Волынко также уверен, что автоматическая индексация тарифов негативно повлияет на ситуацию в угольной отрасли Украины. «Мало того, что угольная отрасль и так под угрозой уничтожения, а сейчас еще решили этими тарифами задушить… Автоматическая индексация — это уничтожение, добивание угольной отрасли», — считает Николай Волынко. Он подчеркивает, что подобные решения (ведущие к росту стоимости перевозок) должны обсуждаться всеми участниками, а не приниматься самовольно.

«В свое время при вице-премьере Олеге Дубине была создана общественно-государственная комиссия по ситуации в угольной промышленности, там регулярно проходили заседания с участием всех сторон — решали вопросы тарифов. Все решалось совместно. Нынешнее повышение тарифов УЗ — это убытки госпредприятий. К тому же они тарифы повышают, а качество только ухудшается. Мы категорически против такой индексации, это бьет как по государственным, так и по частным предприятиям», — отметил Николай Волынко.

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