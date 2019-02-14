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Правительством внесены изменения в Положение о пунктах пропуска через границу и пунктах контроля

14 февраля 2019 года Источник:Юридическая Практика

Для реализации положений Закона Украины №2530 «О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины и некоторые другие законы Украины относительно внедрения механизма «единого окна» и оптимизации осуществления контрольных процедур при перемещении товаров через таможенную границу Украины» в связи с приведением актов Кабинета Министров Украины в соответствие с этим законом правительство внесло изменения в пункт 7 Положения о пунктах пропуска через государственную границу и пунктах контроля.

Об этом сообщается на сайте Министерства финансов Украины.

Положение о пунктах пропуска через государственную границу и пунктах контроля, утвержденное постановлением правительства от 18 августа 2010 года №751, содержит нормы относительно осуществления в пунктах пропуска через государственную границу и пунктах контроля, в частности, санитарно-карантинного, экологического, радиологического контроля, контроля за перемещением культурных ценностей через государственную границу.

Однако Законом №2530 внесены изменения в Таможенный кодекс, которыми предусмотрено, что в пунктах пропуска (пунктах контроля) через государственную границу Украины мероприятия официального контроля проводятся в объеме, необходимом для предоставления разрешения на пропуск товаров через таможенную границу Украины для их перемещения в пункты назначения на территории Украины или в пункт вывоза (пропуска) за пределы таможенной территории Украины или для выпуска их в заявленный таможенный режим в целях их ввоза в Украину.

Мероприятия официального контроля — это фитосанитарный контроль, ветеринарно-санитарный контроль, государственный контроль за соблюдением законодательства о пищевых продуктах, кормах, побочных продуктах животного происхождения, здоровья и благополучия животных, проводимые в соответствии с законодательством Украины.

Также статьей 222 Таможенного кодекса определено, что в пунктах пропуска через государственную границу Украины органы доходов и сборов осуществляют контроль за соблюдением автомобильными перевозчиками законодательства Украины о международных автомобильных перевозках в соответствии с Законом Украины «Об автомобильном транспорте».

Таким образом, перечень видов контроля, в определенных законодательством случаях осуществляемого в пунктах пропуска через государственную границу и пунктах контроля, обновлен и приведен в соответствие с Таможенным кодексом с изменениями, внесенными Законом №2530 (исключены санитарно-карантинный, экологический, радиологический контроль и контроль за перемещением культурных ценностей через государственную границу).

Изменения позволят привести нормы Положения о пунктах пропуска через государственную границу и пунктах контроля в соответствие с Таможенным кодексом Украины, отмечают в Минфине.

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