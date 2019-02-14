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FinClub: ГПУ добилась ареста активов бизнесмена Игоря Коломойского

14 февраля 2019 года Источник:Юридическая Практика

Печерский районный суд Киева арестовал имущество компании «ДнепрАзот», Никопольского завода ферросплавов, Марганецкого и Орджоникидзевского горно-обогатительных комбинатов, подконтрольных группе «Приват» Игоря Коломойского.

Об этом говорится в решении суда №757/5319/19-к от 10 февраля 2019 года.

Согласно решению, арестовано более 1300 единиц имущества, включая тепловозы, думпкары, платформы, полувагоны, вагоны для окатышей, цистерны, принадлежащие предприятиям.

Арест наложен по ходатайству Генпрокуратуры в рамках дела о завладении экс-руководителями «ПриватБанка» 19 млрд грн рефинансирования от Нацбанка.

Также бывшие должностные лица «ПриватБанка» подозреваются в выдаче кредитов на заранее не выгодных для банка условиях фиктивным фирмам, связанным с ними.

«Определение о наложении ареста может быть обжаловано непосредственно в Киевском апелляционном суде в течение пяти дней со дня его объявления», – говорится в документе.

Определение доступно по ссылке.

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