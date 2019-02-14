Сегодня 14 февраля 2019 года, 13:24

Бывший глава Nissan Карлос Гон лишился адвоката

Адвокат бывшего главы Nissan Карлоса Гона подал в отставку. Топ-менеджер обвиняется в хищении свыше 16 млн долларов США из средств концерна, а также в нарушении финансового законодательства Японии. Он находится под стражей с 19 ноября 2018 года.

Мотонари Оцуру, главный адвокат экс-главы Nissan Карлоса Гона, подал в отставку. В среду этот факт подтвердили в его адвокатском бюро, но не раскрыли причины отставки. Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

По данным японской газеты Sankei, Гон нанял известного адвоката Дзюнъитиро Хиронаку в качестве замены Оцуру. Второй член защиты Гона, Масато Ошикубо из адвокатского бюро Оцуру, также уволился.

Бывший глава Nissan находится под стражей с 19 ноября с.г. Совет директоров альянса принял решение отправить его в отставку и признал вменяемые Гону нарушения. По итогам внутренней проверки компания обнаружила документы, которые свидетельствуют об умышленном преуменьшении размера денежных выплат топ-менеджеру, а также о нецелевом расходовании средств компании. Сведения о незаконных действиях Гона полиции передал осведомитель внутри альянса. Свою вину бывший глава Nissan отрицает.

В декабре Токийский окружной суд отказал прокуратуре в продлении срока ареста Гона и бывшего члена совета директоров альянса Грега Келли. Адвокаты Гона уже готовили ходатайство об освобождении подозреваемого под залог, однако в отношении топ-менеджера выдвинули новые обвинения, на этот раз в нарушении доверия. По версии следствия, г-н Гон списал из средств концерна более 16 млн долларов США, чтобы покрыть личные потери от неудачных инвестиций, а помог провести операцию ему за вознаграждение в размере 14 млн долларов США предприниматель из Саудовской Аравии.

В ходе судебного заседания Карлос Гон отверг все обвинения в свой адрес. Он заявил, что перевел саудовскому бизнесмену 14 млн долларов США «за урегулирование конфликта», а адвокат задержанного отметил, что Nissan тогда не нашел в действиях Гона нарушений и не счел операции причиняющими ущерб концерну.