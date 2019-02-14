Сегодня 14 февраля 2019 года, 13:24

К решению вопроса длительного неисполнения судебных решений необходимо подходить не фрагментарно, а системно, убеждена С.Глущенко

Реформа системы принудительного исполнения решений стартовала в октябре 2016 года. Можно ли сейчас, в феврале 2019-го сказать, что реформа завершилась? Этот вопрос мы адресовали заместителю министра юстиции Украины по вопросам исполнительной службы Светлане Глущенко в рамках интервью для «ЮП». Она ответила отрицательно: «Конечно же, нет. И, знаете, она не завершится, если мы будем реформировать исключительно эту сферу без комплексных, системных и кардинальных преобразований в судебной системе, правоохранительных, антикоррупционных и других органах государственной власти. Для решения проблемы неисполнения или длительного исполнения судебных решений крайне важна консолидация всех ключевых структур. Без существенных изменений в этих институциях мы никогда не достигнем желаемого результата.

Есть очень много примеров, когда исполнитель совершает все предусмотренные законом действия и сталкивается с необходимостью обращения к правоохранительным органам, но они не всегда оказывают надлежащей поддержки. В стране должен существовать такой правовой режим, при котором за любой факт неисполнения судебных решений наступала бы реальная ответственность. За прошлый год государственными исполнителями было направлено 4154 уведомления о совершении должниками уголовного правонарушения. Знаете, сколько их внесено в Единый реестр досудебных расследований? Всего 575… Эта категория дел пока не является приоритетной для Национальной полиции Украины, органов досудебного расследования и прокуратуры. Но мы работаем и в этом направлении. Сегодня мы достигли соглашений о необходимости наработки общего плана действий с правоохранительными органами. А вообще нужно понимать то, на чем также неоднократно акцентировал внимание и Европейский суд по правам человека, что к решению вопроса длительного неисполнения судебных решений необходимо подходить не фрагментарно, а системно. А система — это не только Министерство юстиции Украины или частные исполнители».

Г-жа Глушенко акцентировала внимание, что если в государстве на низком уровне действует добровольное исполнение решений, меры принуждения и ответственность должны быть реальными и необратимыми. От финансовых санкций — штрафов, астрента (как во Франции) в обязывающих делах до административной и уголовной ответственности.