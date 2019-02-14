Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 14 февраля 2019 года, 13:24

Генеральный партнер 2018 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

К решению вопроса длительного неисполнения судебных решений необходимо подходить не фрагментарно, а системно, убеждена С.Глущенко

14 февраля 2019 года Источник:Юридическая Практика

Реформа системы принудительного исполнения решений стартовала в октябре 2016 года. Можно ли сейчас, в феврале 2019-го сказать, что реформа завершилась? Этот вопрос мы адресовали заместителю министра юстиции Украины по вопросам исполнительной службы Светлане Глущенко в рамках интервью для «ЮП». Она ответила отрицательно: «Конечно же, нет. И, знаете, она не завершится, если мы будем реформировать исключительно эту сферу без комплексных, системных и кардинальных преобразований в судебной системе, правоохранительных, антикоррупционных и других органах государственной власти. Для решения проблемы неисполнения или длительного исполнения судебных решений крайне важна консолидация всех ключевых структур. Без существенных изменений в этих институциях мы никогда не достигнем желаемого результата.

Есть очень много примеров, когда исполнитель совершает все предусмотренные законом действия и сталкивается с необходимостью обращения к правоохранительным органам, но они не всегда оказывают надлежащей поддержки. В стране должен существовать такой правовой режим, при котором за любой факт неисполнения судебных решений наступала бы реальная ответственность. За прошлый год государственными исполнителями было направлено 4154 уведомления о совершении должниками уголовного правонарушения. Знаете, сколько их внесено в Единый реестр досудебных расследований? Всего 575… Эта категория дел пока не является приоритетной для Национальной полиции Украины, органов досудебного расследования и прокуратуры. Но мы работаем и в этом направлении. Сегодня мы достигли соглашений о необходимости наработки общего плана действий с правоохранительными органами. А вообще нужно понимать то, на чем также неоднократно акцентировал внимание и Европейский суд по правам человека, что к решению вопроса длительного неисполнения судебных решений необходимо подходить не фрагментарно, а системно. А система — это не только Министерство юстиции Украины или частные исполнители».

Г-жа Глушенко акцентировала внимание, что если в государстве на низком уровне действует добровольное исполнение решений, меры принуждения и ответственность должны быть реальными и необратимыми. От финансовых санкций — штрафов, астрента (как во Франции) в обязывающих делах до административной и уголовной ответственности.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 7 (1103) от 12/02/19 Свежий номер

Аграрное право

№ 7 (1103)
Отрасли практики

Ничего лишнего

РЕПОРТАЖ

Сильные мера сего

Судебная практика

Пойти на арбитраж

Тема номера:

Смежные вершины

Архив голосованийVox Populi

Существует ли в Украине прецедентное право?

Нет, это невозможно — мы относимся к континентальной правовой семье

У нас есть квазипрецеденты: решения Конституционного Суда Украины, Верховного Суда, постановления пленумов

Не каждое окончательное решение становится прецедентом, но постановления Большой Палаты ВС такими являются

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • Antika
Пресс-релизы

ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ТРАНСФЕРТНОЕ ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ: ПРЕОДОЛЕНИЕ РИСКОВ

От кого зависит стабильность банковского сектора Украины? Ответ – на Bank Watch Forum

IX Всеукраинская школа по праву интеллектуальной собственности

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях
Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом