Сегодня 14 февраля 2019 года, 13:24

СМИ: лондонский музей Tate Modern выиграл суд по иску жильцов соседних домов

Лондонский музей Tate Modern выиграл суд по иску жильцов соседних домов.

Соответствующее решение суд принял по иску, который подали владельцы квартир стоимостью £4 млн. Они жаловались на «почти постоянное наблюдение» посетителей лондонской галереи.

Во вторник судья Манн отклонил иск жильцов четырех квартир, расположенных по соседству с Tate Modern. Одно из самых популярных мест музея, терраса на верхнем этаже, с которой открывается вид на Лондон, должна оставаться полностью открытой, постановил он. Об этом сообщает The Guardian.

Более полумиллиона посетителей в год поднимаются на 10-й этаж галереи стоимостью 260 млн фунтов стерлингов, где они могут подышать свежим воздухом, глядя на собор Святого Павла или роскошные интерьеры дорогих квартир в соседнем комплексе Neo Bankside. Tate Modern вывесил объявления с просьбой уважать соседей галереи, а охранники просили людей не фотографировать квартиры. Бывший директор музея Николас Серота даже предложил жильцам апартаментов повесить на окна плотные шторы.

Но это оказалось недостаточным для британцев, которые жаловались на «почти постоянное наблюдение» из-за бесконечных вглядываний в их квартиры, попыток сделать снимки и даже непристойных жестов от людей на террасе Tate Modern. Владельцы четырех квартир подали на галерею в суд, утверждая, что их права на неприкосновенность частной жизни были нарушены.

Адвокат Наташа Рис, чья юрфирма Forsters представляла интересы истцов, выразила крайнее разочарование по поводу решения суда. «Меры, предпринятые музеем для предотвращения вторжения в частную жизнь моих клиентов, неэффективны. Мои клиенты и их семьи должны будут продолжать жить с этим ежедневным вторжением в их личную жизнь. Мы собираемся подать апелляционную жалобу», — заявила она.

В своем 70-страничном постановлении Манн соглашается с тем, что жители могут повесить плотные шторы, чтобы оградить себя от излишнего внимания. По его словам, они также могут опустить жалюзи, установить защитную пленку на окнах или же разместить у окон высокие комнатные растения.

Судья обобщил показания жильцов, в которых они жаловались на то, что за ними наблюдают посетители галереи, которые иногда даже используют бинокль, чтобы осмотреть их роскошные квартиры. По словам одного из них, это похоже на жизнь в зоопарке. Другая владелица квартиры утверждает, что сама посещала террасу музея и слышала, как кто-то говорит, что «богатые ублюдки», которые там живут, «заслуживают вторжения в их жизнь».

Он также посетил квартиры жильцов и музей Tate Modern, прежде чем вынести свое решение. Ряд сотрудников галереи дали свои показания, включая директора Фрэнсис Моррис. В своем постановлении Манн отметил, что жильцы должны были понимать, на что идут, покупая квартиры с окнами от пола до потолка. Он добавил, что апартаменты выглядят впечатляюще, но стоило ожидать, что такое жилье создаст для владельцев определенные трудности с точки зрения конфиденциальности частной жизни.

Представители галереи одобрили судебное решение. «Терраса является важной частью Tate Modern, и мы рады, что она останется доступной для наших посетителей. Мы по-прежнему помним об удобстве наших соседей и той роли, которую музей должен играть в местном сообществе. Мы благодарны судье Манну за тщательное рассмотрение этого вопроса», — отметили они.