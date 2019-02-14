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Парламент VIII созыва может побить все рекорды по количеству принятых законов относительно конституционных изменений

14 февраля 2019 года Источник:Юридическая Практика

В первый вторник февраля с.г. стартовал очередной законодательный сезон, который для Верховной Рады Украины VIII созыва будет предпоследним, — десятая по счету сессия. Примечательно, что за всю историю деятельности законодательного органа независимой Украины нынешняя каденция парламента станет только второй, прошедшей марафон длинною в 11 сессий: ранее самой продолжительной была работа Верховной Рады Украины VI созыва — с ноября 2007-го по декабрь 2012-го.

Главные приоритеты на ближайшие полгода (работа десятой сессии, согласно календарному плану, должна продлиться до середины июля с.г.) традиционно были озвучены в ходе официального старта нынешнего зимне-летнего законодательного сезона спикером Верховной Рады Украины Андреем Парубием. Одной из стратегических задач было названо «обеспечение необратимости курса Украины к членству в НАТО и Европейском Союзе», которую удалось выполнить уже на первой пленарной неделе нынешней сессии. 7 февраля с.г. Верховная Рада Украины поддержала идею закрепления нового внешнеполитического курса государства на конституционном уровне, за принятие законопроекта «О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора)» в целом проголосовали 334 (!) народных депутата Украины.

В части изменения конституционного регулирования парламентарии уже выполнили и другую задачу, на сей раз «минимум»: сделали первые шаги к переименованию Днепропетровской области и получили возможность дать новое конституционное название для Кировоградской. Если все указанные изменения будут успешно реализованы, то нынешняя каденция парламента побьет все рекорды по количеству принятых законов, направленных на внесение изменений в Конституцию Украины: их будет четыре — три локальных (о новом внешнеполитическом курсе Украины и изменении названия двух областей) и один комплексный — обновление конституционного регулирования в части правосудия (соответствующие изменения, напомним, были реализованы в рамках судебной реформы и вступили в силу 30 сентября 2016-го). Но не исключены и другие конституционные нормотворческие сюрпризы. Например, законодатели реанимируют вопрос о снятии депутатской неприкосновенности (продолжат дальнейшую работу над законопроектом №7203) или же предложат другие изменения — зазор в две парламентские сессии им это позволяет. Подробнее об этом, а также о других нормотворческих приоритетах народных депутатов читайте в материале «Исходное предложение» в свежем номере «ЮП».

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