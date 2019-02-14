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Судья из коллегии, вынесшей приговор В.Януковичу, отстранен

14 февраля 2019 года Источник:Украинская ПРАВДА

Высший совет правосудия принял решение об отстранении от правосудия сроком на полгода судью Оболонского районного суда Киева Константина Васалатия, который входил в коллегию судей по делу о госизмене беглого президента Виктора Януковича.

Соответствующее решение опубликовано на сайте ВСП 13 февраля с.г.

Сообщается, что Вторая дисциплинарная палата Высшего совета правосудия решила привлечь г-на Васалатия к дисциплинарной ответственности, отстранив его от работы на полгода.

Отмечается, что также его лишили права получать доплаты к должностному окладу судьи.

Кроме того, Константин Васалатий обязательно должен пройти курс повышения квалификации по судейской этике и применению гражданского процессуального законодательства, а в дальнейшем пройти соответствующее оценивание.

Причины отстранения судьи не сообщаются.

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