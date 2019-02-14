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55% мужчин и 45% женщин: гендерный портрет украинской Фемиды

14 февраля 2019 года Источник:Юридическая Практика

В начале февраля с.г. Государственная судебная администрация (ГСА) Украины опубликовала на своем сайте статистические данные о представительстве женщин и мужчин, полученные в ходе анализа состава апелляционных и местных судов, ГСА Украины и ее территориальных управлений по состоянию на 1 января 2019 года.

Согласно обнародованной информации, всего из 30 447 судей и работников аппаратов, которые по состоянию на начало 2019-го работают в судах первой и второй инстанций, 73% (22 237 человек) женщин и 27% (8 210) мужчин. Такая гендерная диспропорция возникла за счет работников судов: из 25 194 сотрудников, работающих в обителях Фемиды, 79% составляют женщины, 21% — мужчины. Среди самих служителей Фемиды статистическая картина абсолютно другая: из 5253 судей 45% (2373) — женщины, 55% (2880) — мужчины.

Сравнительный анализ гендерного состава судов первого и апелляционного звена выглядит следующим образом: из 4186 судей местных судов 46% (1943) женщин и 54% (2243) мужчин, а из 1067 судей апелляционной инстанции женщины составляют 40% (430 человек), мужчины — 60% (637).

Главные руководящие должности в обителях Фемиды также преимущественно занимают мужчины (напомним, что судей на административные должности избирают судейские коллективы — собрание судей конкретного суда). Так, по состоянию на 1 января 2019 года в местных и апелляционных судах Украины из 584 судей, которые занимали должность председателя суда, 36% (210 лиц) женщин и 64%(374) мужчин, а из 191 судьи, занимающего должность заместителя председателя суда, — 40% (76 человек) женщин и 60% (115) мужчин. Наибольший дисбаланс между мужчинами и женщинами, избранными на главный административный пост в суде, наблюдается в апелляционных административных и апелляционных хозяйственных судах — ни одна женщина не избрана председателем суда, а в «общих» апелляционных инстанциях и окружных административных судах мужчин на 68% больше. С руководящими должностями в аппаратах судов гендерная картина диаметрально противоположная: среди руководителей аппаратов 77% (493 лица) женщин и 23% (151) мужчин, а среди заместителей руководителей аппаратов судов — 83% (548) женщин и 17% (114) мужчин.

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