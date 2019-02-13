Сегодня 13 февраля 2019 года, 22:10

Legal Agri Forum: политики и юристы выясняли, что необходимо для противодействия рейдерству в агросфере

Завершающая сессия Legal Agri Forum была посвящена резонансным вопросам рейдерства и противодействия захватам в агробизнесе. В обсуждении приняли участие Ирина Садовская, заместитель министра юстиции Украины по вопросам государственной регистрации, Аркадий Корнацкий, народный депутат Украины, член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам аграрной политики и земельных отношений, Кирилл Фесик, управляющий партнер АО MITRAX, Андрей Порайко, партнер ЮК EVERLEGAL. Модерировал дискуссию Ярослав Грегирчак, заместитель бизнес-омбудсмена в Украине.

В начале дискуссии г-н Грегирчак сделал краткий обзор проблематики рейдерства в агросфере и рассказал о некоторых инициативах, предпринимаемых для улучшения ситуации.

Ирина Садовская говорила об инициативах Минюста, в частности — законопроекте № 9311. Среди основных новаций этого законопроекта г-жа Садовская отметила лишение коммунальных предприятий функций регистратора, а также изменения, связанные с регистрацией договоров аренды земли и пролонгации таких договоров. Ряд положений законопроекта №9311 касаются усовершенствования регулирования корпоративных отношений.

В то же время заместитель министра юстиции подчеркнула, что какое бы законодательство ни было принято, нет предохранителей от человеческой непорядочности, все равно будут искать и находить разнообразные лазейки. И по сути вся нормотворческая антирейдерская деятельность последнего времени направлена на устранение выявленных «багов».

В продолжение своего выступления Ирина Садовская рассказала о работе так называемой антирейдерской комиссии Минюста. «Комиссия не суд. Она рассматривает исключительно соответствие деятельности регистратора установленному порядку совершения регистрационных действий», — подчеркнула г-жа Садовская.

Аркадий Корнацкий был категоричен. По его мнению, абсолютное большинство принимаемых парламентом законов не выдерживают никакой критики. Зачастую инициативы искажаются разнообразными поправками. А переходя непосредственно к вопросам рейдерства, главным рейдером он назвал государство (подразумевая произвол чиновников) — этому, в частности, способствует разбалансированное законодательство.

Кирилл Фесик и Андрей Порайко презентовали точку зрения юридических советников на проблему рейдерства. Они говорили об эволюции схем рейдерских захватов и мер противодействия протиправным посягательствам на бизнес. Кирилл Фесик сосредоточился на уголовно-правовом аспекте проблемы, а Андрей Порайко говорил о судебной защите и практике рассмотрения жалоб антирейдерской комиссией.

Г-н Фесик, в частности, опроверг распространенное мнение о неэффективности обращения в правоохранительные органы — в рамках уголовного производства можно решить ряд важных задач, в том числе собрать надлежащую доказательственную базу для дальнейшего обжалования действий рейдеров и судебной защиты.

Андрей Порайко сосредоточился на вопросах рейдерских захватов земли (подразумевая потерю фактического владения землей как с лишением юридического титула, так и без его лишения). Партнер ЮК EVERLEGAL поделился своими наработками противодействия рейдерским схемам, в их числе — обращение в Совет бизнес-омбудсмена. Среди распространенных вариантов лишения юридического титула докладчик выделил следующие: подделка документов, разрыв арендодателями договоров аренды в одностороннем порядке и заключение нового договора с другим арендодателем, обращение арендодателей с жалобами в Комиссию Минюста, заключение договора эмфитевзиса во время действия договора аренды, а также двойная регистрация договоров аренды. Г-н Порайко также поделился опытом рассмотрения жалоб в комиссии Минюста.