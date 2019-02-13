Сегодня 13 февраля 2019 года, 22:11

Legal Agri Forum: участники форума обсудили как повысить экспортный потенциал Украины

Законодательство должно способствовать торговле, а не вредить ей, отмечалось в ходе сессии

Нереализованный экспортный потенциал тема для обсуждения третьей сессии Legal Agri Forum. Модератором дискуссии выступил Александр Фефелов, партнер, руководитель практики антимонопольного и конкурентного права ЮФ «Ильяшев и Партнеры».

О практике сырьевых арбитражей на реальном примере рассказала Аминат Сулейманова, соуправляющий партнер ЮФ AVELLUM. Речь шла о контракте украинского производителя с контрагентом из РФ о поставке сои. Как известно, в августе 2014 года РФ был введен запрет на поставку сои, следовательно, возник вопрос, является ли данное обстоятельство форс-мажором. В декабре 2014 года было инициирован арбитраж GAFTA с целью решить спор о том, было ли импортное ограничении России форс-мажорным обстоятельством. В результате трибунал согласился с фактом запрета импорта сои в РФ, но постановил, что данный факт не является форс-мажорным обстоятельством. Следует отметить, что договор был подчинен английскому праву, а форс-мажор в этом праве трактуется как препятствие поставке. Так, трибунал отметил, что продавцу ничто не мешало выполнить обязательства по договору, например, поставить покупателю сою через другую страну.

О внутреннем водном транспорте как средстве повышения экспортного потенциала Украины рассказал Сергей Третьяков, советник генерального директора ООО «СП «НИБУЛОН».

Во всем мире водный транспорт является самым дешевым, более того самым экологическим транспортом. И все же ситуация в Украине искривлена, ведь у нас самым дешевым является железнодорожный транспорт. Такая ситуация сложилась из-за нехватки водного транспорта. Также очень важным является нормативное регулирование, так как сильно влияет логистическая составляющая. К примеру, в Украине правила уплаты акциза на топливо не соответствуют требованиям здоровой конкуренции. Завышены также и портовые сборы. Так, согласно исследованиям снижение портовых сборов на 50 % увеличит ВВП на 1 %. Существует необходимость и в принятии закона о внутреннем водном транспорте, разные вариации которого лоббируются в парламенте еще с 2009 года. Проблема в том, что предложенных законопроектах о водном транспорте лоббируют коррупционные схемы, утверждает Сергей Третьяков. Так, предлагалось ввести дополнительный налог на речные перевозки, а также создание специального предприятия, которое фактически было бы наделено признаками монополиста на реке. Мы же заинтересованы, что бы закон о водном транспорте способствовал удешевлению логистики, подчеркнул спикер.

Реализация экспортного потенциала – вопрос, который лежит не только в юридической плоскости, уверена Ольга Копейка, главный советник по юридическим вопросам и связям с государственными органами Bunge Ukraine. 75 % перевозок зерновых осуществляется железнодорожным транспортом, что не эффективно. Повышение железнодорожного тарифа не способствует развитию инфраструктуры. Как и в случае с водным транспортом, необходимо принять закон о железнодорожном транспорте, утверждает Ольга Копейка. Данный закон должен помочь отрасли переориентироваться, и позволить международным компаниям, а также частным операторам войти на рынок. Возвращаясь к речным перевозкам следует сказать, что этот вид транспорта в отличии от железнодорожного не требует больших финансовых затрат, главное создать законодательное поле при котором все участнику рынка будут находиться в равных условиях.

Тему налоговых проверок в торговле аграрной продукции затронул Дмитрий Федечко, руководитель юридического департамента Louis Dreyfus Company Ukraine. Наиболее болезненной темой Дмитрий Федечко назвал частое признание налоговыми органами хозяйственных операций как нереальных. Налоговая ссылается на то, что операция была бестоварной, обосновывая свои предположения тем, что субъект хозяйствования не имеет организационной инфраструктуры. Также часто налоговые органы говорят об отсутствии материально-технических возможностей для поставки товаров. Поэтому оценивая реальность операций, нужно руководствоваться здравым смыслом, подчеркнул Дмитрий Федечко.

Проблемы ВЭД – контрактов очертил Орест Матвийчук, главный юрисконсульт Черноморского региона Engerlhart Commodities Trading Partners. Большое влияние на торговлю имеют государственные органы. Необходимо усовершенствовать Закон Украины «О внешнеэкономической деятельности», а также нормативно-правовые акты, предписывающие ключевые условия ВЭД-контрактов. Законодательство должно способствовать торговле, а не вредить ей, подчеркнул спикер. Украина должна следовать тем правилам, которые уже наработаны в мире, например системе GAFTA.