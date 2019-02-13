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Сегодня 13 февраля 2019 года, 22:10

Антон Поликарпов становится советником AVELLUM

Антон Поликарпов становится советником AVELLUM и руководителем практики интеллектуальной собственности и IT.

12-летний опыт Антона Поликарпова включает работу в юридических и крупных украинских FMCG-компаниях. В частности, Антон работал корпоративным юристом Global Spirits (ТМ «Хортиця») и Кондитерской корпорации «Рошен».

Г-н Поликарпов участвовал в крупнейших украинских спорах в сфере интеллектуальной собственности последних лет, в частности, по защите прав на торговые марки «Киевский торт», «Золотой ключик» и другие.

По версии издания «Юридическая практика», Антон Поликарпов признан лучшим юрисконсультом по интеллектуальной собственности 2018 года.