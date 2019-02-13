Сегодня 13 февраля 2019 года, 22:12

Legal Agri Forum: Игорь Григоров («Пиреус Банк МКБ») рассказал о преимуществах и недостатках аграрных расписок

Как на развитие аграрного сектора влияет институт аграрных расписок — об этом участникам Legal Agri Forum рассказал Игорь Григоров, директор юридического департамента АО «Пиреус Банк МКБ».

Как известно, проект «Аграрные расписки в Украине» реализуется при поддержке IFC. Этот инструмент достаточно активно используется банками, причем положительная динамика особо заметна в 2018 году. Г-н Григоров рассказал о преимуществах и недостатках аграрных расписок и прокомментировал их практическое использование, в том числе в случае дефолта должника. «Мы верим, что этот инструмент будет развиваться и будет способствовать тому, чтобы кредиторы чувствовали себя более защищенными». — подчеркнул Игорь Григоров. Он также напомнил, что со вступлением в силу нового валютного законодательства появилась возможность использовать валютные аграрные расписки.