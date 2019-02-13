Сегодня 13 февраля 2019 года, 22:11

Штрафы и конфискация при импорте товаров — вопросы, обсуждаемые на бизнес-завтраке АО Arzinger

В последнее время в юридическом сообществе все чаще обсуждается тема нарушения таможенных правил, а конкретнее — нарушения порядка перемещения товаров через таможенную границу Украины, санкция за которое предусмотрена в статье 483 ТК Украины. «В ходе своей работы мы все чаще наблюдаем неверность определения таможенными органами и судами субъекта правонарушения по данной норме», — отметила Екатерина Гупало, партнер АО Arzinger, во время бизнес-завтрака, посвященного теме «Штрафы и конфискация при импорте товаров: применение статьи 483 Таможенного кодекса Украины». Спикер добавила, что в связи с тем, что данная норма применяется все чаще, появились ряд других проблем в процессе судебных разбирательств.

Старший юрист АО Arzinger Дмитрий Трут отметил, что бум на составление протоколов начался после того, как Кабинет Министров Украины принял постановление от 20 июня 2018 года «О реализации экспериментального проекта по созданию условий для предотвращения уклонения от уплаты таможенных платежей» №479, которым фактически узаконил присутствие полицейских в зонах таможенного контроля с целью борьбы с контрабандой. По словам спикера, в парламенте также звучат предложения о криминализации контрабанды, не связанной с оружием и наличными средствами. Ранее данные деяния были исключены из Уголовного кодекса Украины, но санкция статьи 483 ТК Украин остается достаточно строгой.

Далее спикеры рассказали о том, какие действия попадают под статью 483 ТК Украины, кто может привлекаться к ответственности за нарушение таможенных правил и какие есть этапы привлечения к ответственности.

Говоря детальнее о деяниях, за которые налагается санкция статьи 483 ТК Украины, юрист АО Arzinger Никита Ларионов сказал, что в их числе, к примеру, сокрытие товара от таможенного контроля путем использования тайников (например, бардачок или шины в автомобиле). Самым распространенным нарушением является подача таможенным органам документов, содержащих ложные сведения, в частности, касательно стоимости товаров.

Известно, что в случае нарушения таможенных правил составляется протокол, затем он передается в районный суд по местонахождению таможни. По результатам рассмотрения протокола суд принимает одно из следующих постановлений: о проведении дополнительной проверки, наложении административного взыскания в виде штрафа и конфискации товара или постановление о закрытии производства. Если суд видит признаки уголовного правонарушения, дело передается в органы досудебного расследования. Срок привлечения к ответственности за нарушение таможенных правил в соответствии ТК Украины составляет шесть месяцев со дня выявления нарушения. Г-н Ларионов отметил, что в ноября 2018 года в ТК Украины были внесены изменения, и теперь истечение указанного шестимесячного срока приостанавливается после передачи таможней материалов в суд.

В соответствии с таможенным законодательством ответственность за перемещение товаров с нарушением порядка несет декларант, т.е. руководитель юридического лица собственника товара. На практике, по словам г-на Ларионова, случается так, что к ответственности привлекаются таможенные брокеры, заполняющие декларации, или перевозчики, то есть водители. Стоит отметить, что в соответствии с частью 2 статьи 460 ТК Украины перевозчики не несут ответственности за достоверность информации, изложенной в товаротранспортных документах, так как водитель не является декларантом, но часто суды в своих решениях не руководствуются этой прямой нормой, полностью исключающей ответственность водителя.

Часто после того, как суд принял постановление о закрытии дела, собственники товара сталкиваются с тем, что за период судебного процесса товар, который был изъят и сохранялся на таможне, уже испорчен или утратил свою ценность на рынке. В этом случае г-н Ларионов посоветовал собственникам товара обращаться в суд с иском о возмещении вреда, но, по словам спикера, доказать упущенную выгоду достаточно сложно. Установить факт нанесения вреда товару можно путем его видеофиксации, если видны явные признаки испорченности, а также посредством привлечения эксперта, который составит соответствующее заключение. Стоит учесть, что если после закрытия производства товар длительное время остается на складе таможни, то доказать, что он испортился по вине таможни, будет сложно. Кроме того, если товар имеет специфические условия хранения, об этом стоит предупредить в момент его изъятия.