Сегодня 13 февраля 2019 года, 22:13

Legal Agri Forum: эксперты идентифицировали ключевые тенденции и риски земельных отношений

Татьяна Дроботова, секретарь судебной палаты для рассмотрения дел по земельным правоотношениям и праву собственности Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда, рассказала участникам Legal Agri Forum об актуальных правовых позициях в земельных спорах. В частности, были представлены правовые позиции ВС относительно пролонгации договора аренды земли (ст. 33 Закона Украины «Об аренде земли»), перехода прав на землю под объектом недвижимости и взыскания за пользование земельным участком без правоустанавливающих документов.

Богдан Яськив, управляющий партнер ЮФ TOTUM, поделился опытом обжалования проверок Госгеокадастра. Рассказав о трендах и планах проверок на 2019 год (предусматривается провести проверки 2652 субъектов), докладчик сосредоточился на алгоритмах таких проверок, процедурных особенностях и перспективах обжалования. Г-н Яськив рекомендовал фиксировать предоставление документов проверяющим (не предоставляя при этом «лишних» документов), фиксировать все нарушения в замечаниях к акту проверки и, конечно же, своевременно подготовиться к визиту инспектора. В продолжение своего выступления управляющий партнер ЮФ TOTUM дал ряд рекомендаций относительно принятия превентивных мер и презентовал несколько кейсов об обжаловании проверок Госгеокадастра.

«Особенности обращения взыскания на урожай» — тема выступления Александра Кренеца, советника ЮФ Evris. Докладчик остановился на особенностях процедуры получения исполнительной надписи нотариуса на основании договора залога или аграрной расписки и дальнейшего принудительного обращения взыскания на урожай. Среди проблемных вопросов этого вида исполнительного производства он назвал розыск имущества, на которое может быть обращено взыскание, сбор\транспортировку урожая, хранение продукции, ее ликвидность, бюрократические препятствия, а также высокую стоимость исполнительных действий. В продолжение своего выступления г-н Кренец привел примеры распространенных категорий споров относительно обращения взыскания на урожай.

Лилия Тимакина, директор по юридическим вопросам агропромхолдинга «Астарта-Киев», среди актуальных вопросов землепользования выделила защиту прав арендаторов (как от государства, так и собственников земли), а также рассказала об изменениях в законодательные акты, которые, по ее мнению, необходимо внести для защиты арендаторов и собственников земли. Докладчик обратила внимание на изменение судебной практики в спорах относительно аренды земли — суды все больше акцентируют внимание на надлежащем исполнении договорных обязательств. Г-жа Тимакина выделила основные гарантии, предоставленные землепользователям и инвесторам, рассказала об особенностях реализации этих гарантий и прокомментировала риски, связанные с потерей права на пользование земельными участками (отказ от договора, препятствия в обработке земли, нарушение преимущественного права на возобновление договора аренды, отсутствие действенных инструментов защиты, в том числе при обращении в правоохранительные органы и/или в суд). Среди необходимых законодательных изменений, направленных на защиту землепользователей, она, в частности, назвала внесение изменений в Закон Украины «О государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их обременений» относительно запрета досрочного прекращения или сокращения срока действия договора аренды без заявления арендателя.

Виктор Вишнев, генеральный директор ГП «СЕТАМ», говорил о правовых аспектах электронных земельных торгов и проблемах ВЭД-контрактов. Презентовав итоги торгов арестованными земельными участками (961 торги на общую сумму 253 млн грн) и земельных аукционов (301 проект на общую сумму 32 млн грн), докладчик рассказал о требованиях к таким аукционам и их особенностях, в частности, об использовании технологии блокчейн. «Этим проектом мы закладываем основы открытого рынка земли», — резюмировал г-н Вишнев.

В завершение профильной сессии Виталий Жадобин, управляющий партнер ЮФ SENSUM, ознакомил с особенностями судебной защиты права постоянного пользования земельным участком фермерским хозяйством. Среди основных проблем и возможных злоупотреблений, с которыми сталкиваются фермерские хозяйства, докладчик выделил использование земельного участка, права на который подтверждаются государственным актом без госрегистрации такого участка и внесения соответствующего вещного права в реестр. Второй блок проблемных ситуаций связан с вопросами правопреемственности и наследования; третий — с сохранением за фермерским хозяйством права постоянного пользования при выходе участника, которому такое право было предоставлено на основе соответствующего государственного акта. Г-н Жадобин привел примеры актуальных правовых позиций по каждой из обсуждавшихся проблемных ситуаций.