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LHS: судебная практика в делах относительно начисления и возмещения НДС

13 февраля 2019 года Источник:Юридическая Практика

Лекторы LHS Лариса Антощук, адвокат, руководитель практики по решению налоговых споров KPMG Law Ukraine, а также Ирина Хиляк, старший юрист практики по решению налоговых споров KPMG Law Ukraine, в продолжение темы косвенного налогообложения рассказали о практике начисления и возмещения НДС, а также о нововведениях, касающихся блокирования налоговых накладных.

При рассмотрении споров о бюджетном возмещении НДС актуальным является вопрос включения в Реестр заявлений о возмещении НДС. Позиция суда заключается в том, что с 1 апреля 2017 года единственным законодательно предусморенным основанием для получения налогоплательщиком причитающейся ему суммы бюджетного возмещения по НДС является отображение соответствующих сведений именно в Реестре заявлений о возврате суммы бюджетного возмещения НДС (а не во временном реестре, как утверждал налоговый орган).

Далее спикеры рассказали о блокировании налоговых накладных. Так, если налоговая накладная соответствует критериям рискованности плательщика или операции, регистрация налоговой накладной приостанавливается. Заблокированная налоговая накладная вносится в Реестр налоговых накладных/расчетов корректировки, регистрация которых приостановлена. В таком случае налогоплательщик имеет право подать письменные объяснения и документы относительно заблокированной налоговой накладной (срок — 365 дней с даты возникновения налогового обязательства, отраженного в налоговой накладной).

В случае если объем поставок в зарегистрированных за текущий месяц налоговых накладных не превышает 30 млн, решение о регистрации/отказе в регистрации налоговых накладных принимается региональными комиссиями (одноуровневая проверка налоговых накладных). Срок — 5 дней со дня получения объяснений плательщика.

Если же объем поставок в зарегистрированных налоговых накладных больше 30 млн, решение о регистрации/отказе в регистрации принимается предварительно региональным органом ГФС и направляется в комиссию центрального уровня (комиссию ГФС). При этом комиссия центрального уровня в течение 7 рабочих дней может принять другое решение о регистрации или отказе в регистрации. Важно помнить о том, что в квитанции/решении об отказе в регистрации должно указываться четкое мотивированное основание приостановления регистрации, обратили внимание лекторы.

Обжаловать решение об отказе в регистрации налоговых накладных можно как в административном, так и в судебном порядке. Срок административного обжалования составляет 10 календарных дней со дня вступления в силу решения комиссии контролирующего органа об отказе в регистрации. При судебном обжаловании срок подачи искового заявления составляет 3 месяца со дня получения решения комиссии ГФС.

Также лекторы рассмотрели кейсы относительно блокировки налоговых накладных (в аспекте подтверждения реальности операций, анализа документов налогоплательщика), а также функционирования СЕА НДС и других программных продуктов ГФС.

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