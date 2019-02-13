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LHS: актуальные тенденции налогообложения НДС

13 февраля 2019 года Источник:Юридическая Практика

Об управлении рисками при администрировании НДС слушателям LHS рассказали Лариса Антощук, адвокат, руководитель практики по решению налоговых споров KPMG Law Ukraine, а также Ирина Хиляк, старший юрист практики по решению налоговых споров KPMG Law Ukraine.

В начале лекции спикеры назвали основные изменения относительно НДС, вступившие в силу с 1 января 2019 года. Первое — расширен перечень обязательных реквизитов налоговой накладной, который дополнен индивидуальным налоговым номером. Во-вторых, в пункте 30.4 Налогового кодекса Украины четко прописали, что нельзя отказаться от применения налоговой льготы по НДС. Наибольшая часть изменений касается продления срока действия налоговых льгот по ввозу и поставке на таможенную территорию Украины транспортных средств, оснащенных исключительно электрическими двигателями, операциям по импорту отходов и лома черных и цветных металлов, а также бумаги и картона для утилизации (макулатуры и отходов).

Нововведения затронули и тему налоговых споров. Так, увеличен срок представления возражения на акт проверки — 10 рабочих дней (ранее — 5) со дня, следующего за днем получения акта проверки. Также уточнены сроки предоставления возражения на налоговое уведомление-решение — 10 рабочих дней (ранее — 10 календарных) со дня, следующего за днем получения НУР.

Пожалуй, самым положительным для бизнеса изменением стало уменьшение верхней границы уплаты судебного сбора, что облегчило доступ к правосудию, отметили спикеры. Таким образом, максимальный судебный сбор, который будет платить субъект хозяйствования в данных спорах, с 1 января 2019 года составляет 10 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц (19 210 грн.) — абзац 3 подпункта 1 пункта 3 части 2 статьи 4 Закона Украины «О судебном сборе». Для сравнения: раньше верхняя граница составляла 350 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц (61 6700 грн).

Спикеры отметили, что одним из рисков доначисления НДС является сомнительность сделки. Основанием, которое свидетельствует о нереальности сделки, в первую очередь будет наличие приговора или открытого уголовного производства в отношении должностных лиц контрагента по статье 205 Уголовного кодекса Украины «Фиктивное предпринимательство». В то же время следует обратить внимание, что факт наличия приговора, вынесенного на основании соглашений в уголовном производстве, не дает оснований для автоматического заключения о нереальности хозяйственных операций, в результате чего есть насущная необходимость проверять доказанность каждого налогового правонарушения и осуществлять комплексное исследование всех составляющих хозяйственных операций с учетом обстоятельств, установленных в приговоре, который вступил в законную силу (дело №826/3498/15).

Кроме того, по мнению фискальных органов, нереальность хозяйственной операции может подтверждаться, в частности, непредоставлением контролирующему органу налоговой отчетности, отказом должностных или служебных лиц налогоплательщика в допуске к проведению проверки, отсутствием разрешительных документов, лицензий.

Далее лекторы вместе со слушателями LHS проанализировали кейсы, продемонстрировав на конкретных примерах, как можно доказать, что осуществляемая операция была реальной и имела деловую цель.

Также спикеры рассказали о рисках доначисления НДС в связи с получением налогоплательщиком бонусов и скидок, приведя конкретные примеры.

Подводя итоги лекции, спикеры посоветовали для обоснования отсутствия оснований для начисления НДС правильно формулировать условия договора, по которым будет получена мотивационная выплата — бонусы и скидки должны предоставляться исключительно при соблюдении условий договора.

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