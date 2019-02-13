Сегодня 13 февраля 2019 года, 22:10

НБУ будет судиться из-за снятия госрегистритором обременений с терминала в Одесской области

Национальный банк оспаривает действия государственного регистратора по выводу из-под залога зернового терминала, говорится на сайте регулятора.

Национальному банку Украины 7 февраля 2019 года стало известно, что государственный регистратор 31 января 2019 года неправомерно вывел из-под обременения и прекратил договор ипотеки, предметом которого является морской перегрузочно-складской комплекс зерновых грузов с причалом в Одесской области (терминал «Бориваж»).

Такое решение регистратор коммунального предприятия «Агентство регистрационных услуг» принимал на основании отмененных Верховным Судом летом 2018 года решений судов первой и апелляционной инстанций.

Как отмечается, указанное недвижимое имущество было передано Национальному банку в ипотеку в декабре 2014 года связанной с бывшими владельцами «ПриватБанка» компанией «Агротерминал Логистик» в качестве обеспечения по предоставленному банком кредиту рефинансирования.

С сентября 2017 года «Агротерминал Логистик» пытается в судебном порядке оспорить договор ипотеки и расторгнуть его, не желая исполнять обязательства имущественного поручителя. Иск компании был удовлетворен судами первой и апелляционной инстанций. Однако 3 июля 2018 Верховный Суд удовлетворил кассационные жалобы Национального банка и «ПриватБанка», фактически признав законным заключенный договор ипотеки между НБУ и «Агротерминал Логистик». Это дало Национальному банку дополнительные аргументы в споре об обращении взыскания на залоговое имущество — вышеупомянутый зерновой терминал. Соответствующий иск был подан Национальным банком в мае 2018 года.

«Национальный банк возмущен незаконными действиями представителей ООО «Агротерминал Логистик» и государственного регистратора, следствием которых может стать нанесение многомиллиардных убытков государству. 11 февраля с.г. НБУ подал соответствующую жалобу на действия регистратора в Комиссию по рассмотрению жалоб в сфере государственной регистрации при Министерстве юстиции Украины. Также Национальным банком подано в правоохранительные органы заявление о совершении государственным регистратором и представителями «Агротерминал Логистик» преступления. Национальный банк предпримет все возможные меры для восстановления его нарушенных прав и недопущения нанесения ущерба государству», — прокомментировала начальник управления претензионно-исковой работы юридического департамента НБУ Виктор Григорчук.