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Совет адвокатов Украины соберется за день до съезда

14 февраля 2019 года Источник:Юридическая Практика

14 февраля 2019 года во Львовской области состоится заседание Совета адвокатов Украины.

Место проведения: конференц-зал Комплекса «Плай» (фактический адрес: Львовская область, Сколевский район, село Плавье).

Об этом сообщается на сайте Национальной ассоциации адвокатов Украины.

В ходе заседания будут рассмотрены организационные вопросы проведения съезда адвокатов Украины и вопросы деятельности органов адвокатского самоуправления, письма и обращения к САУ, программа партнерства с НААУ на 2019 год. В частности, письмо заместителя председателя Национальной полиции Украины с просьбой проработать проект Методических рекомендаций о порядке рассмотрения адвокатских запросов, разработанный Нацполицией. Несколько вопросов повестки дня посвящены реформированию системы бесплатной правовой помощи.

В ходе заседания будут рассмотрены наработки Рабочей группы по совершенствованию процедуры получения ордера на предоставление правовой (юридической) помощи и выписки из ЕРАУ через личный кабинет адвоката на официальном сайте НААУ и другие связанные вопросы.

Начало регистрации в 11.00.

Начало заседания в 12.00.

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