Сегодня 13 февраля 2019 года, 22:13

Legal Agri Forum: «Продовольствие — это самое мощное оружие» — Леонид Козаченко, народный депутат Украины

Первая сессия Legal Agri Forum была посвящена теме «Украина на аграрной карте мира». Примечательно, что обсудить перспективы развития Украины на рынке продовольствия пришли представители как государственных органов, так и юридического бизнеса. Тон дискуссии задавал Александр Плотников, партнер АО Arzinger. «Аграрный сектор дает большой импульс развитию бизнеса в Украине» — таким тезисом открыл дискуссию Александр Плотников.

На вопрос модератора, что ждет украинский агросектор, ответил Леонид Козаченко, президент ВОО «Украинская аграрная конфедерация», народный депутат Украины.

«Одним из ключевых направлений развития экономики Украины является агросектор. На данный момент Украина только на треть реализовала свой аграрный потенциал. Проблемы, которые сдерживают аграрное развитие нашей страны, лежат и в юридической плоскости», — сказал Леонид Козаченко. Мир воспринимает Украину как аграрное государство, нет ни одного государства, которое не нуждалось бы в сотрудничестве с Украиной. Сегодня в нашей стране основная часть продукции — это сырье, поэтому Украина должна стремиться изготовлять конечную продукцию. К примеру, Нидерланды имеют земли в 12 раз меньше, чем Украина, тем не менее объемы реализации продовольствия в этой стране наибольшие в Европе, отметил спикер. Самая большая проблема Украины — недостаток средств. Если говорить о юридических вопросах, то дополнительным импульсом развития агросектора станет принятие закона об обороте земли и соответствующих подзаконных актов. К сожалению, сейчас отсутствует политическая воля принимать такие законы, отметил Леонид Козаченко. «Продовольствие — это самое мощное оружие. Украина имеет это оружие в своих руках, но им необходимо пользоваться профессионально» — на такой ноте завершил свое выступление Леонид Козаченко.

Далее Владимир Лапа, председатель Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, рассказал об успехах Украины в имплементации законодательства Европейского Союза в части стандартов относительно продукции и защиты прав потребителей. Показательный прогресс Украины в выполнении Соглашения об ассоциации с ЕС — принятие законодательства относительно фитосанитарных процедур и об информации для потребителей. Вместе с тем Владимир Лапа подчеркнул: «При принятии каждого документа мы стремимся приблизиться к европейским стандартам способом, наименее болезненным для бизнеса. Результат таких изменений — доступ к новым рынкам сбыта, что одновременно является и преимуществом для бизнеса».

«Сегодня аграрный бизнес нуждается в юридической помощи», — присоединилась к дискуссии Лилия Тимакина, директор по юридическим вопросам агропромхолдинга «Астарта-Киев». «К сожалению, мы не имеем той правоохранительной и судебной системы, которая могла бы эффективно защитить право собственности. Каждый аграрный холдинг или предприятие страдает от несовершенства законодательных правил игры относительно защиты. Незащищенное право собственности сдерживает и развитие перерабатывающей промышленности. Вторая причина торможения развития агросектора — в отсутствии рынка земли и устойчивого права пользования земельной собственностью», — обратила внимание спикер. Лилия Тимакина также рассказала, как построен юридический департамент в их агрохолдинге. Департамент состоит из двух служб: земельной и юридической. Всего в холдинге работают 52 юриста, в штате имеются и адвокаты. Юридический департамент имеет несколько подразделений: корпоративного права, договорного права, а также судебный отдел. Сопровождение большинства судебных дел обеспечивается агропромхолдингом самостоятельно. Аутсорсинг применяется в случае, если при анализе ситуации все же необходимо услышать мнение со стороны.

Налоговые вопросы деятельности агрофирм прокомментировал Семен Ханин, управляющий партнер ЮК «АМБЕР». Один из ключевых вопросов, который волнует аграриев, — как быстрее можно вернуть НДС. Обычно на возврат НДС уходит до полугода, а это, соответственно, отсутствие оборотных средств. Поспособствует экономии средств при уплате налогов вступивший в силу 7 февраля этого года Закон Украины «О валюте и валютных операциях», сообщил Семен Ханин. Закон дает возможность проконтролировать цены на каждом этапе осуществления хозяйственных операций, подчеркнул спикер.

«Аграрный сектор — драйвер экономики Украины, и привлекательность агросектора довольно значительная», — продолжил тему дискуссии Игорь Кустовский, директор департамента исследований и расследований рынков производственной сферы, фармацевтики и ритейла Антимонопольного комитета Украины. Большое количество компаний на аграрном рынке обеспечивают конкурентный баланс. Далее спикер предложил проанализировать пункт 2 части 2 статьи 13 Закона Украины «О защите экономической конкуренции» относительно применения разных цен или разных условий к равнозначным соглашениям. В основном при анализе соглашений особого внимания заслуживают следующие вопросы: объемы поставки, стоимость единицы товара, скидка, а также отсрочка платежа. Именно эти условия договора принимаются во внимание при оценке сделки на предмет ее соответствия требованиям конкурентного законодательства. «Взаимоотношения между двумя контрагентами — это определенное равновесие и отдельная история, поэтому мы применяем индивидуальный подход при анализе каждой сделки», — подчеркнул Игорь Кустовский.

Среди аграрных рынков, которые всегда будут находиться в фокусе внимания Антимонопольного комитета, Игорь Кустовский назвал рынок куриного мяса, рынок куриных яиц, а также рынок подсолнечного масла, который имеет большой земельный банк, поэтому может в целом влиять на аграрный сектор в регионе.