АМКУ презентует исследование рынка наружной рекламы 1 марта

1 марта 2019 года в 11.00 в Антимонопольном комитете Украины запланирована презентация результатов исследования рынка размещения наружной рекламы.
Об этом сообщается на сайте Комитета.
Место проведения: г.Киев, ул. Митрополита Василия Липковского, 45, 1-й этаж, зал заседаний.
Информацию о лице (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) для участия в презентации результатов исследования просим направить до 12.00 28 февраля 2019 года на e-mail: vap@amcu.gov.ua или по тел. (044) 251-62-00.
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