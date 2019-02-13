Сегодня 13 февраля 2019 года, 22:25

Legal Agri Forum: «Рынок земли может быть запущен уже в начале 2020 года», — народный депутат Украины Алексей Мушак

Legal Agri Forum продолжает работу. Оценке перспектив рынка земли для агропредприятий и идентификации основных рисков была посвящена отдельная сессия модерируемая Макcимом Максименко, советником ЮФ AVELLUM.

Алексей Мушак, народный депутат Украины, член парламентского комитета Верховной Рады Украины по вопросам аграрной политики и земельных отношений, рассказал о перспективах отмены моратория и запуска рынка земли в Украине. Отметив, что рынок земли у нас де-факто существует, докладчик высказал мнение, что его урегулирование и приведение в рамки правового поля может произойти уже в начале 2020 года. Среди оснований для такого утверждения он в частности назвал решение Евросуда, которым Украину обязали открыть рынок земли. Г-н Мушак также обратил внимание, что вопрос открытия рынка земли в той или иной форме содержится в предвыборных программах большинства кандидатов на пост Президента Украины. Третья причина — сформирован общественный запрос на полноценный запуск рынка земли.

«Я выступаю за максимально широкий круг покупателей. Не только аграрии, но любая украинская компания, айтишники или юристы, должны иметь право приобретать землю», — прокомментировал Алексей Мушак.