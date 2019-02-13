Сегодня 13 февраля 2019 года, 22:13

Legal Agri Forum: С.Игнатовский рассказал, как происходила реструктуризация и продажа агрохолдинга «Мрия»

Одной из знаковых сделок в аграрном секторе Украины стала реструктуризация задолженности и продажа агрохолдинга «Мрия». Об особенностях этой трансакции в ходе Legal Agri Forum рассказал директор по юридическим вопросам агрохолдинга «Мрия» Сергей Игнатовский в открытом интервью Аминат Сулеймановой, соуправляющему партнеру ЮФ AVELLUM.

Сергей Игнатовский рассказал о своем приходе в компанию, ее проблемах, работе, которая была проведена по реструктуризации существующей миллиардной задолженности и на финальном этапе — по продаже компании инвестору из Саудовской Аравии.

«Обнадеживает, что люди готовы приходить в Украину и инвестировать даже в такие проблемные активы», — прокомментировала г-жа Сулейманова.

Отвечая на вопрос о специфике подготовки к M&A, г-н Игнатовский остановился на нюансах реструктуризации задолженности, создании прозрачной структуры корпоративного управления. Он также прокомментировал сотрудничество с Антимонопольным комитетом и рассказал об особенностях перехода земельного банка при продаже агробизнеса.