Одной из знаковых сделок в аграрном секторе Украины стала реструктуризация задолженности и продажа агрохолдинга «Мрия». Об особенностях этой трансакции в ходе Legal Agri Forum рассказал директор по юридическим вопросам агрохолдинга «Мрия» Сергей Игнатовский в открытом интервью Аминат Сулеймановой, соуправляющему партнеру ЮФ AVELLUM.
Сергей Игнатовский рассказал о своем приходе в компанию, ее проблемах, работе, которая была проведена по реструктуризации существующей миллиардной задолженности и на финальном этапе — по продаже компании инвестору из Саудовской Аравии.
«Обнадеживает, что люди готовы приходить в Украину и инвестировать даже в такие проблемные активы», — прокомментировала г-жа Сулейманова.
Отвечая на вопрос о специфике подготовки к M&A, г-н Игнатовский остановился на нюансах реструктуризации задолженности, создании прозрачной структуры корпоративного управления. Он также прокомментировал сотрудничество с Антимонопольным комитетом и рассказал об особенностях перехода земельного банка при продаже агробизнеса.
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